Komptech: Stärkung des Standortes Frohnleiten

Der steirische Umwelttechnik-Spezialist kauft das Betriebsgelände der benachbarten Ludwig Brandstätter GmbH.

Frohnleiten (OTS) - Das benachbarte Unternehmen war im März 2018 in die Insolvenz gerutscht. „Damit steigern wir unsere Kapazität am Standort in Frohnleiten und stärken somit den Hauptsitz unserer Firmengruppe“, so Komptech-Geschäftsführer Heinz Leitner. Das neue Betriebsgelände mit einer Größe von einem Hektar, davon 3.000 Quadratmeter Fertigungshalle und Bürogebäude, soll vor allem den Bereich After Sales stärken. „Wir wollen in den Bereichen After Sales sowie Gebraucht- und Mietmaschinen in den nächsten Jahren kräftig wachsen. Dafür kommt die Erweiterung wie gerufen“, so Leitner weiter. Auch das firmeneigene Forschungs- und Entwicklungszentrum wird nach Frohnleiten rückgeführt. „Wir verlegen den Standort von St. Michael bei Leoben nach Frohnleiten und werden diesen Bereich in den nächsten Jahren massiv ausbauen“, so der für die Entwicklung zuständige Geschäftsführer Christian Oberwinkler. Über den Kaufpreis des Areals wurde Stillschweigen vereinbart. Zusätzliche Erweiterungsschritte am Standort Frohnleiten sind ebenfalls in Planung.

Erfolgreichstes Jahr der Firmengeschichte

Der steirische Maschinenbauer kann überdies auf das erfolgreichste Jahr der Firmengeschichte zurückblicken. Mit einem Umsatz von etwa 140 Millionen Euro wird man eine Steigerung von über 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr erzielen können 2017: 115,05 Mio. Euro), und das bei deutlich gestiegenem Ergebnisniveau.

Dazu beigetragen haben unter anderem große Projekte in Ghana sowie der mit Abstand größte Markt Nordamerika. „Wir erzielen mittlerweile etwa 25 Prozent unseres Umsatzes an Neumaschinen in den USA“, erklärt Heinz Leitner weiter. Besonders erfolgreich war man zudem in Südkorea und Australien. Im gleichen Zeitraum stieg die Anzahl der Mitarbeiter in Frohnleiten um 25 Prozent auf über 200. Mittlerweile beschäftigt die Komptech-Gruppe mehr als 700 Mitarbeiter an ihren Standorten in Österreich, Deutschland und Slowenien.

