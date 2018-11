Strache in ÖSTERREICH: „Kopftuchverbot in Volksschule“

FPÖ-Vizekanzler kündigt Initiativantrag im Parlament an

Wien (OTS) - Im Interview mit der Tageszeitung ÖSTERREICH (Sonntagsausgabe) kündigt FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache an, dass die Regierungsparteien diese Woche einen Initiativantrag für ein Kopftuchverbot in Volksschulen einbringen werden.

Strache zu ÖSTERREICH: „Nachdem wir das Kopftuchverbot im Kindergarten umgesetzt haben, wollen wir den nächsten Schritt machen und das Kopftuchverbot in der Volksschule umsetzen. Wir wollen das auf eine möglichst breite Basis stellen und laden die Opposition ein, diesem gemeinsamen Antrag (Verfassungsmehrheit für ein Schulunterrichtsgesetz im Parlament) zuzustimmen“.

Das Kopftuchverbot „solle Mädchen bis zum 10. Lebensjahr schützen“. Über eine Ausweitung für bis zu Zwölfjährige „kann man diskutieren“, sagt Strache zu ÖSTERREICH. Aber: „Es muss ja auch rechtlich gut handzuhaben sein."

Im ÖSTERREICH-Interview attackiert der FPÖ-Chef auch erneut die SPÖ bezüglich der Diskussion über die Notstandshilfe: „Nein, die bisherige Notstandshilfe fällt nicht, sondern wird in das Arbeitslosengeld neu integriert und auch in Zukunft ein Versicherungsbestandteil bleiben. Der Rest ist reine Hetze der Sozialisten. Die Pensionsversicherung und auch die Versicherungsleistung bleibt. Ich stehe für ein sozial gerechteres und faires System. Das kann ich Ihnen garantieren“.

Auf die ÖSTERREICH-Frage, ob es sich bei seinem publik gewordenen SMS bezüglich Posten in der Nationalbank um Postenschacher handle, meint der FPÖ-Vizekanzler: „Zunächst finde ich die Aufregung über ein irrtümlich versendetes SMS ja lustig. Ich habe das SMS von einem Verhandler aufgrund einer Namensgleichheit irrtümlich an SPÖ-Schieder geschickt und es ist aussagekräftig, wie er menschlich damit umgegangen ist. Der Inhalt selbst ist nicht geheim und auch legitim. Es geht um inhaltliche Kompetenzen der Aufsicht/Kontrolle und darum, dass es keine einseitigen Machtverschiebungen in der Nationalbank geben sollte."

