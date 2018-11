Vorweihnachtliche Erlebnistage in Hadres

Kultur und Kulinarik im Romantik-Theater

Hadres (OTS) -

Es riecht nach Glühwein, Tannenreisig und weihnachtlichen Genüssen. Musik und besinnliche Weihnachtsstimmung liegen in der Luft. Perfekt für einen innigen und romantischen Weihnachtstag mit Freunden und Familie.

Musikalische Aufführung: 200 Jahre Stille Nacht

Am 24. Dezember 1818 erklang zum ersten Mal das weltberühmte Weihnachtslied „Stille Nacht“ in der Pfarrkirche Oberndorf. Zum Jubiläum bringt das Romantik-Theater in Hadres eine berührende Operettenfassung über die Entstehungsgeschichte auf die Bühne.

Prof. Roland Baumgartner ist Komponist und künstlerischer Leiter dieser musikalischen Aufführung. Unterstützt durch exzellente DarstellerInnen mit großartigen Stimmen ist die Operette „Stille Nacht – heilige Nacht“ ein einmaliges und stimmungsvolles Erlebnis zur Weihnachtszeit.

Termine für den romantischen Weihnachtstag:

1., 2., 3., und 7., 8., 9. Dezember 2018

Beginn ab 11 Uhr mit Punschempfang, Lesung, feinem Weihnachtsmenü

ab 14 Uhr Operette „Stille Nacht" Tickets unter 0664/2385501 oder per mail an: clarabaumgartner@gmx.at; www.romantiktheater.jimdo.com

Tickets um EUR 51,-- (Kinder bis 12 Jahre zahlen die Hälfte)



Vorreservierung erbeten! (Tickets auch unter: www.kultur-schnaeppchen.at erhältlich)

