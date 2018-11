Aviso: Handelsverband, Außenwirtschaft Austria und AWS laden zum "Austrian Startup Day - Retail" am 17. Jänner 2019 in Zürich

Österreichische Startups können sich noch bis 30.11.2018 bewerben. 10 Startups werden ausgewählt, um vor Schweizer Investoren zu pitchen.

Wien (OTS) - Die Außenwirtschaft Austria, das aws Industry-Startup.Net und der österreichische Handelsverband organisieren am 17.01.2019 gemeinsam den "Austrian Startup Day - Retail" in Zürich. Angesprochen werden Startups, die innovative Lösungen für den Handel anbieten, Investoren suchen und interessiert sind, am kaufkräftigen Schweizer Markt durchzustarten.

Zehn österreichischen Startups wird die Möglichkeit geboten, ihre Geschäftsidee vor Schweizer Investoren und möglichen Kunden/Kooperationspartnern zu pitchen. Abgerundet wird der Austrian Startup Day durch Treffen mit Key Playern der Branche, Einblicke in die Hotspots der Startup-Szene Zürich sowie Coachings von renommierten Startup-Experten und Akzeleratoren.

Bewerbung & Teilnahme

Jetzt bewerben! Einzureichen sind: Pitchdeck, Kurzbeschreibung Ihres Unternehmens und eine Beschreibung der gesuchten Kooperation

Die Bewerbungsfrist läuft noch bis 30.11.2018

Das Programm und weitere Infos finden Sie HIER!

Die Veranstaltung wird von der Außenwirtschaft Austria gemeinsam mit der aws Industry-Startup.Net und dem österreichischen Handelsverband organisiert und erfolgt im Rahmen der Internationalisierungsoffensive go-international, einer Initiative des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort und der Wirtschaftskammer Österreich.

Rückfragen & Kontakt:

Handelsverband

Mag. Gerald Kuehberger, MA

Communications Manager

Tel.: +43 (1) 406 22 36 - 77

gerald.kuehberger @ handelsverband.at

www.handelsverband.at