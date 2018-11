AK: Schule hat Nachholbedarf in der Vermittlung von Demokratie

Veranstaltung „100 Jahre Republik – welche Bildung braucht die Demokratie?“: AK Direktor Christoph Klein fordert Fach Politische Bildung in allen Schultypen

Wien (OTS) - „Es ist ein Glückspiel, ob Jugendliche Politische Bildung bekommen, aber als Erwachsene sollen sie mündige Demokratinnen und Demokraten sein: Da stimmt etwas nicht“, sagt AK Direktor Christoph Klein anlässlich der Veranstaltung „100 Jahre Republik – welche Bildung braucht die Demokratie?“ heute im AK Wien Bildungszentrum. Auf der Veranstaltung diskutieren BildungsexpertInnen mit SchülerInnen, Lehrlingen, LehrerInnen und Studierenden zum Thema, Gastredner ist Alt-Bundespräsident Heinz Fischer. Für Klein hat die Schule „Nachholbedarf in der Vermittlung von Demokratie“. Die AK fordert Politische Bildung als eigenes Fach in allen Schultypen und mehr Mitbestimmungsrechte für SchülerInnen.

„Die Demokratie in Österreich wurde hart erkämpft“, sagt Klein. „Die beste Sicherung für ihren Fortbestand ist, wenn die Menschen an sie glauben und sie bewusst wollen. Das setzt aber voraus, dass sie über ihren Wert und die damit verbundenen Errungenschaften informiert sind. Daraus resultiert ein Auftrag an unsere Schulen, Demokratie zu lehren.“

Die Schulen haben Nachholbedarf in der Vermittlung von Demokratie, zeigt eine AK-Studie zur Politischen Bildung. Außer in den Berufsschulen und in den Polytechnischen Schulen ist Politische Bildung kein eigenes Unterrichtsfach, sondern nur Unterrichtsprinzip. Und: Sie hätten wegen des umfangreichen Lehrplans keine Zeit für Politische Bildung, sagt mehr als die Hälfte der LehrerInnen.

Überdies gelingt es den LehrerInnen laut Studie nur mäßig, die Mitgestaltung und Mitbestimmung des Unterrichts durch die SchülerInnen zu fördern und schuldemokratische Prozesse zu begleiten.

Die Arbeiterkammer fordert Politische Bildung als eigenes Schulfach in allen Schultypen und den Ausbau der Mitbestimmung der SchülerInnen. Beispielsweise sollten sie ihre VetreterInnen auf Landes- und auf Bundesebene direkt wählen können – so, wie das etwa für die Österreichische HochschülerInnenschaft gilt. Und Lehrlinge und junge ArbeitnehmerInnen müssen weiterhin das Recht auf einen Jugendvertrauensrat haben.

Auf der Veranstaltung hält Alt-Bundespräsident Heinz Fischer die Gastrede zu 100 Jahren Republik, referiert Günthner Sandner von der Uni Wien über Bildung und Demokratie in Österreich, bewertet Karl-Heinz Gruber von der Uni Wien das österreichische Schulsystem im internationalen Vergleich.

In Workshops setzen sich die VeranstaltungsteilnehmerInnen etwa mit autoritären Tendenzen unter Jugendlichen auseinander, und in einer Podiumsdiskussion geht es schließlich um die Frage, welche Bildung die Demokratie braucht.

