Sopra Steria Consulting stärkt Position im deutschsprachigen Raum

Willi Doupnik neuer Country Manager für Österreich und CEE (FOTO)

Hamburg/Wien (ots) - Sopra Steria Consulting baut seine geschäftlichen Aktivitäten in Österreich aus. Hierfür verstärkt sich die Management- und Technologieberatung personell: Mag. Wilhelm Doupnik (52) ist per 16. November 2018 neuer Country Manager für die Sopra Steria GmbH in Österreich und CEE, einer Tochtergesellschaft der Sopra Steria SE mit Sitz in Hamburg. In dieser Rolle wird er das Geschäfts- und Serviceportfolio des Unternehmens ausbauen und insbesondere durch die Verknüpfung von strategischer Geschäftsprozessberatung und Informationstechnologie weiteres Innovations- und Wachstumspotenzial im Kontext der digitalen Transformation schaffen. Er berichtet direkt an Urs M. Krämer, CEO von Sopra Steria Consulting.

Willi Doupnik hat langjährige Erfahrung im Management- und IT-Consulting-Geschäft. Vor seinem Wechsel zu Sopra Steria Österreich und CEE war Doupnik Vorstandsmitglied der Comparex AG, wo er die Bereiche Global Operations und IT verantwortete. Davor war Doupnik von 2013 bis 2017 CEO der Raiffeisen Informatik, einem der Top 5 IT Service Provider in Österreich. Von 2006 bis 2013 war er Vorsitzender der Geschäftsführung des Software-Hauses Raiffeisen Solution.

Nach seinem Studium der Handelswissenschaften in Wien hatte Doupnik Management- und Geschäftsführerfunktionen bei IBM Österreich, Capgemini Ernst & Young sowie Steria Mummert Consulting, einem Vorgängerunternehmen der heutigen Sopra Steria Consulting, inne. Aus dieser Zeit kennt er den Management- und Technologieberater sehr gut. Doupnik ist verheiratet und hat zwei Töchter.

"Ich freue mich sehr, dass wir mit Willi Doupnik einen Manager mit beeindruckenden Referenzen im Consulting- und Linienmanagement für Sopra Steria Consulting gewinnen konnten. Mit seinen exzellenten Marktkenntnissen und seinem internen und externen Netzwerk werden wir unser Consulting-Geschäft in Österreich signifikant ausbauen", sagt Urs M. Krämer.

