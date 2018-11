AllesPost: Neues Service garantiert Paketzustellung ausschließlich mit der Post

Komfort und Flexibilität durch Nutzung sämtlicher Post-Services

Wien (OTS) - Die Online-Bestellungen nehmen Jahr für Jahr zu, doch Kundinnen und Kunden können dabei meist nicht wählen, von welchem Zustelldienst das Paket geliefert werden soll. Die Österreichische Post bereitet dafür nun ein neues Service vor: Mit AllesPost wird das Paket garantiert mit der Post zugestellt – auch, wenn der Transport zunächst von einem Mitbewerber erfolgt. Nach einem internen Pilotprojekt soll das Service ab März 2019 allen Kundinnen und Kunden österreichweit zur Verfügung stehen.

Mehr Kundennutzen durch Zugang zu allen Post-Services

Mit AllesPost kommt das Paket nicht nur garantiert mit der Österreichischen Post, sondern Kundinnen und Kunden profitieren zusätzlich von sämtlichen Services, die die Post mit ihrer landesweit einzigartigen Infrastruktur bietet. Neben der Möglichkeit, dass Sendungen in eine der mittlerweile über 30.000 Empfangsboxen hinterlegt werden können, ist damit unter anderem die Zustellung des Pakets in eine Rund-um-die-Uhr zugängliche Post-Abholstation, an einen Wunschtag sowie eine Paketumleitung oder die Nutzung einer Abstellgenehmigung möglich.

So funktioniert's

Um das neue Service der Post ab März nächsten Jahres nutzen zu können, ist bereits jetzt eine Vorab-Anmeldung unter post.at/allespost möglich. Nach Erhalt einer speziellen AllesPost-Zustelladresse, muss diese dann bei jedem Online-Einkauf als Lieferadresse angegeben werden. Erfolgt der Versand über einen beliebigen Zustelldienst, übergibt dieser das Paket an die angegebene AllesPost-Zustelladresse und die Zustellung an den Kunden erfolgt danach ausschließlich mit der Österreichischen Post.



