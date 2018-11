JONASCHPLATZER@BDO: GEMEINSAM ERFOLGREICH

Wien (OTS) - Das Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen Jonasch-Platzer feierte den Abschluss der Assoziierungsvereinbarung mit BDO im QBC – Am Belvedere, dem Standort von BDO Austria. Zahlreiche Gäste folgten der Einladung zu „JonaschPlatzer@BDO“. Österreichs erfolgreichster Olympiasportler, Felix Gottwald, plauderte aus dem Nähkästchen und verriet seine Tipps für Erfolg im Sport, in der Wirtschaft und im Privatleben.

Dass Faktoren wie „angespannte Entspannung“, „Präsenz“ und „kindliche Begeisterung“ Kennzahlen für Erfolg sind, demonstrierte Olympiasieger Felix Gottwald mit viel Humor und Körpereinsatz in einem originellen Vortrag, der auch auflockernde Turnübungen mit den Gästen beinhaltete. „Wir haben verlernt qualitativ hochwertig zu regenerieren“, warnte Gottwald. Achtsamkeit, Ehrlichkeit und ein Bewusstsein für den Moment seien für ein erfolgreiches Leben unabdingbar. „Das gesunde Gegengewicht zur Digitalisierung ist die soziale Kompetenz“, gab Gottwald dem Publikum mit auf den Weg.

„Gut angekommen und bereits im BDO-Netzwerk verankert“ fühlt sich Karl Newertal, Partner Jonasch Platzer, Associated Member of BDO. Mit ihm ist bereits der Großteil der 85 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins QBC4 übersiedelt. Exzellente Vorbereitung sei der Weg zum Erfolg, so Newertal, der BDO für die rasche Integration dankte. „Danke auch an unsere Kunden, die uns jahrzehntelang die Treue gehalten haben und diesen Weg mit uns gehen“.

Peter Bartos, Geschäftsführer und Partner bei BDO Austria, freut sich über „neue Kolleginnen und Kollegen, die unser Credo – zur Stelle zu sein, wann und wo unsere Kunden uns brauchen – teilen. Wir teilen auch die gleichen Visionen und Vorstellungen für unsere Kunden und kreieren innovative Lösungen in einer veränderten Welt“.

Mit nunmehr neun Standorten und mehr als 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bietet BDO das Beste aus zwei Welten: Zum einen die persönliche Betreuung unserer Kunden, zum anderen das Know-how aus dem internationalen BDO Netzwerk mit über 80.000 Spezialisten in 164 Ländern.

Beim abschließenden Get-together wurde bei kulinarischen Köstlichkeiten auf die Assoziierungsvereinbarung angestoßen.

