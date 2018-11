Neue Market-Intelligence-Lösung von ShopperTrak bietet Auswertungen zur Kundenfrequenz

Retail-Technologie-Marke bietet den größten Einzelhandel-Datensee in der Marktlandschaft und unübertroffene globale Shopper-Insights für wirksame strategische Entscheidungen

Tyco Retail Solutions meldete heute die Markteinführung von ShopperTrak, seiner neuen Market-Intelligence-Lösung, die eine Reihe von Indizes zur Auswertung der Kundenfrequenzleistung nutzt und so beispiellose Einblicke zu Trends im Bereich Kundenfrequenz liefert. Die Einsicht in weltweite Daten ermöglicht es Einzelhändlern und Einkaufszentren, sich abzeichnende Trends zu erkennen und ihre Leistungen auf lokaler, regionaler, nationaler und globaler Ebene zu vergleichen, um so entsprechende strategische Entscheidungen zu treffen.

ShopperTrak bietet die besten Lösungen, Prozesse und Mitarbeiter zur Messung der Kundenfrequenz. Dabei werden Einzelhändler eingebunden mit dem Ziel, die Arbeits-, Laden- und Marketingleistung sowie Merchandising und Immobilieninvestitionen zu optimieren. Der neue Market-Intelligence-Index ist integraler Bestandteil der ShopperTrak Solution Suite für Einzelhändler und Einkaufszentren. Die Daten und Erkenntnisse werden im webbasierten Berichtsportal ShopperTrak Analytics - einem One-Stop-Shop für alle Datenanforderungen von Einzelhandelsgeschäften und Einkaufszentren - umgesetzt.

Die internationalen Indizes von ShopperTrak verfügen über die größte Menge an Einzelhandelsdaten der Marktlandschaft. Angereichert mit mehr als 20 Jahre Wissen von über 2100 Kunden und über 100 Ländern auf der ganzen Welt wurde ein Benchmarking-Tool geschaffen, das seinesgleichen sucht. Mit präzisen Algorithmen und Methoden, die auf alle Industriestandards abgestimmt sind, bietet der Index Einzelhändlern und Einkaufszentren in über 21 Ländern folgende Einsichten:

Vergleich der Leistung von Läden und Standorten mit der der Branche

Verständnis zur Leistung von Läden und Standorten auf städtischer, regionaler und nationaler Ebene

Zugriff auf geografische Frequenztrends aus der ganzen Welt, um neue Filial- oder Standortpositionen zu recherchieren und Immobilien zu erweitern

Sammeln von Shopper-Insights und Benchmark-Reporting für 3 Segmente: Einzelhandelsgeschäfte, Einkaufszentren sowie Bekleidungs- und Zubehörhändler.

"Die Veränderungen im Verbraucherverhalten verändern die Einzelhandels- und Einkaufszentrenbranche, da Verbraucher ein nahtloses Einkaufserlebnis erwarten", sagte Nick Pompa, General Manager von ShopperTrak. "Mit dem größten Datensee für den Einzelhandel in der Marktlandschaft, unübertroffener Erfahrung und globaler Reichweite bietet unsere Market-Intelligence-Lösung Einzelhändlern und Einkaufszentren eine ganzheitliche Sicht auf die Trends der Kundenfrequenz, um die Effektivität von Marketingkampagnen zu verbessern, mehr Kunden anzuziehen und bessere Entscheidungen über Immobilien und Expansion zu treffen und so aussagekräftige Kundenerlebnisse zu schaffen."

Weitere Informationen über die ShopperTrak-Lösungen erhalten Sie unter: http://www.shoppertrak.com.

