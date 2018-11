Europa im Wandel: Wie kann nachhaltiges Wirtschaftswachstum gelingen?

Internationale Wachstum im Wandel Konferenz Europe’s Transformation: Where People Matter am 14. und 15. November in Wien – SDGs im Fokus

Wien (OTS) - Transformation und Innovation auf gesellschaftlicher, ökologischer und ökonomischer Ebene stehen im Mittelpunkt der vierten internationalen „Wachstum im Wandel“- Konferenz. Unter dem Motto „Europe`s Transformation: Where People Matter“ treffen am 14. und 15. November im Austria Center Vienna ExpertInnen aus dem Sozial- und Umweltsektor sowie aus Wirtschaft und Politik aus ganz Europa zusammen, um der Frage nachzugehen, wie nachhaltiges Wirtschaftswachstum gelingen und der gesellschaftliche Wandel mitgestaltet werden kann. Die Konferenz wird vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus und dem Umweltbundesamt im Rahmen des österreichischen Vorsitzes im Rat der Europäischen Union organisiert und vom Ban Ki-moon Centre for Global Citizens sowie 30 weiteren Partnerorganisationen unterstützt. Insgesamt werden rund 700 TeilnehmerInnen erwartet.

Elisabeth Köstinger, Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus: „Zukunftsfähiges Wachstum braucht Nachhaltigkeit und das Zusammenspiel aller Kräfte auf politischer, wirtschaftlicher, wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Ebene. Es ist entscheidend, dass es keinen Widerspruch mehr gibt zwischen Wachstum und Wohlstand einerseits und Klimaschutz und Nachhaltigkeit auf der anderen Seite. Die Konferenz leistet einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der SDGs, der nachhaltigen Entwicklungsziele, und des Pariser Klimaabkommens. Wir wollen die Transformation zu einem Wirtschafts- und Gesellschaftssystem, das die Grenzen unseres Planeten achtet, gemeinsam vorantreiben. Der gemeinsame Kampf gegen den Klimawandel ist dabei ein entscheidender Faktor, denn er spielt in alle Bereiche hinein. Österreich ist mit der Klima- und Energiestrategie, der #mission2030, mit seinem hohen Anteil an Strom aus erneuerbaren Energiequellen, mit der Bioökonomie-Strategie und vielen innovativen Unternehmen bereits gut unterwegs. Aber es bedarf trotz allem noch großer gemeinsamer Anstrengungen.“

Ban Ki-moon, ehemaliger Generalsekretär der Vereinten Nationen und Ko-Vorsitzender des Ban Ki-Moon Centre for Global Citizens: “Wollen wir in Zukunft in einer sichereren Welt leben, muss die Basis unseres Wachstums Nachhaltigkeit und Gleichberechtigung sein. Wir müssen offen bleiben für kommende Herausforderungen und beständig im Glauben an die Menschenrechte als Fundament unseres Wachstums. Es steht in unser aller Macht als Weltbürger sicherzustellen, dass der Fortschritt ein nachhaltiger ist und unseren Gemeinden, Nationen, ja der ganzen Welt zugutekommt. Die SDGs sind Wegweiser in die Zukunft und auch Fahrplan, um weiterhin als Menschheit erfolgreich zu sein.”

Hochrangige Vortragende aus ganz Europa

Das Programm der vierten internationalen Wachstum im Wandel Konferenz ist vielfältig und lädt mit Diskussionsrunden, Workshops und Abendveranstaltungen zum offenen, kontroversen und konstruktiven Diskurs ein. Hochrangige politische AkteurInnen wie der Erste Vizepräsident der Europäischen Kommission, Frans Timmermans, die österreichische Bundesministerin Elisabeth Köstinger und die niederländische Staatssekretärin für Infrastruktur und Wassermanagement, Stientje van Veldhoven, werden bei der Konferenz ihre Positionen und Ziele darlegen.

Die renommierten britischen NachhaltigkeitsexpertInnen Kate Raworth, bekannt durch ihr Konzept der „Donut-Ökonomie“ und Lehrbeauftrage in Cambridge und Oxford, sowie Tim Jackson, Professor für nachhaltige Entwicklung an der Universität Surrey und Autor von „Wohlstand ohne Wachstum“, werden sich mit Fragen rund um Umwelt und gesellschaftliche Transformation auseinandersetzen.

Aufschlussreiche Beiträge sind auch von der ehemaligen Präsidentin des Sustainable Development Observatory, Brenda King, dem Vorsitzenden der europäischen Umweltagentur, Hans Bruyninckx, und der Sozialforscherin und Armutsexpertin Michaela Moser zu erwarten. Der Leiter des österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung, Christoph Badelt, und Willibald Cernko, ERSTE Bank, werden Spannendes zu Aspekten von Wachstum und wirtschaftlicher Entwicklung beitragen.

Erfolgreiche GründerInnen stellen ihre nachhaltigen Innovationsprojekte vor

Die Konferenz bietet auch die Gelegenheit Best-Practice-Beispiele und ökoinnovative Ideen aus der ganzen Welt kennenzulernen. Erfolgreiche GründerInnen, wie Victoria Soelle von der Berliner DO School, Julian Paul Melchiorri aus Großbritannien (CEO Arborea), Reet Aus aus Estland (CEO Upmade), Nkemdilim Begho aus Nigeria (Managing Director Futuresoft), Rodrigo Aranda aus Spanien (CEO Sintala Design), und Michael Fassnauer, CEO von UBIMET Österreich, werden ihre Visionen und Projekte vorstellen.

European Business Award For The Environment

Die innovativsten Unternehmen Europas werden im Rahmen der Konferenz für ihre Umweltaktivitäten mit dem „European Business Award For The Environment“ ausgezeichnet. Der Preis wird von der Generaldirektion Umwelt der EU-Kommission in den Kategorien „Management“, „Product and Services“, „Process“, „Developing Country Cooperation“ und „Business and Biodiversity“ vergeben. Unter den Finalisten sind auch zwei österreichische Betriebe: Die Zotter Schokoladen Manufaktur GmbH und die ecop Technologies GmbH, die hocheffiziente Rotationswärmepumpen entwickelt und erzeugt. Die Abendveranstaltung zur Verleihung am 14. November im Palais Niederösterreich wird von der Europäischen Kommission, dem Amt der Niederösterreichischen Landesregierung und dem Österreichischen Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus organisiert.

Über die Konferenz Wachstum im Wandel

Die vierte Wachstum im Wandel Konferenz „Europe`s Transformation: Where People Matter“ von 14. bis 15. November 2018 in Wien bietet eine Plattform rund um Nachhaltigkeits- und Wachstumsfragen. Sie bildet ein breites Spektrum von Perspektiven aus Politik, Wirtschaft sowie der Zivilgesellschaft ab und lädt dazu ein, gesellschaftlichen Wandel mitzugestalten. Die Konferenz wird vom österreichischen Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus sowie dem Umweltbundesamt im Rahmen des österreichischen Vorsitzes im Rat der Europäischen Union organisiert. Sie wird von Ban Ki-moon Centre for Global Citizens und von weiteren 30 Partnerorganisationen unterstützt. Gefördert wird die Konferenz durch Horizon 2020, dem EU-Programm für Forschung und Innovation.

Ausführliche Informationen zur Konferenz und zum Programm: https://wachstumimwandel.at/conference2018

Fotos zur Veranstaltung finden Sie im Fotoservice des BMNT



