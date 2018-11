Nations-League-Doppel live im ORF: Österreich – Bosnien-Herzegowina und Nordirland – Österreich

Am 15. und 18. November in ORF eins

Wien (OTS) - Man kann es drehen und wenden wie man will – Österreichs Fußballteam braucht zwei Siege, um sich in den beiden verbleibenden Spielen in der Nations League die Chance für die Qualifikation an der EURO 2020 zu bewahren. Die ORF-Fußballfans sitzen bei diesem Vorhaben einmal mehr auf der VIP-Tribüne. ORF eins zweigt sowohl Österreich – Bosnien-Herzegowina am Donnerstag, dem 15. November, ab 20.15 Uhr als auch Nordirland – Österreich am Sonntag, dem 18. November, ab 17.00 Uhr live. Für die Analysen beider Spiele sorgen Rainer Pariasek und Herbert Prohaska. Die Kommentatoren heißen Boris Kastner-Jirka bzw. Oliver Polzer.

Die ORF-TVthek und sport.ORF.at stellen jeweils österreichweit einen Live-Stream und Video-on-Demand-Highlights bereit.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at