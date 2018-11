Verschlüsselt in die Cloud

Das Projekt Searchitect überwindet Gap zwischen Usability und Security

Viele Informationen will man nicht hergeben, weil die Cloudanbieter*innen die Daten üblicherweise verarbeiten, vor allem, wenn das Angebot gratis ist. Hier geht es um Vertrauen. Mit Searchitect sind auch Anwendungen, die auf eine Suche angewiesen sind, ohne Sicherheits- und Privacyeinbußen realisierbar. Mathias Tausig

Wir entwickeln die Client- und Serverkomponente. Unsere Technologie soll in bestehende Anwendungen integriert werden, unabhängig von den Cloudanbieter*innen. Privacy wird in unserer Gesellschaft immer wichtiger, ohne starke Security ist sie jedoch technisch nicht realisierbar. Erfahrungsgemäß setzen sich vor allem jene Security Technologien durch, die möglichst "usable" sind, also Sicherheit ohne Benutzer*inneninteraktion gewährleisten können. Mathias Tausig

Endnutzer*innen können es natürlich auch ausprobieren, ich glaube aber nicht, dass sich unser Produkt auf dieser Ebene breitflächig durchsetzen wird. Für Firmen, die nicht die Ressourcen haben, eine eigene Cloud-Lösung zu hosten und die nicht irgendeiner oder irgendeinem Anbieter*in blind vertrauen wollen, ist das aber sicher interessant Mathias Tausig

Wien (OTS) - (Wien, 14. November 2018) Cloud-Plattformen sind Kollaborationsbeispiele, die über die Grundfunktionalität von E-Mail und anderen Kommunikationssystemen hinausgehen. Sie ermöglichen eine zeitlich und örtlich unabhängige Struktur, die Teilnehmer*innen schließen sich über Programme zu einem Netzwerk zusammen. Eine solche Kollaboration wird meistens nur angenommen, wenn die individuellen Vorlieben aller Teilnehmenden berücksichtigt werden und sie davon ausgehen können, dass ihre Daten vertraulich behandelt werden. Auf der einen Seite kümmern sich Menschen um die Aufbereitung von Information, um die Synchronisation des Datenzustandes, über die Kontrolle der Systemressourcen und wer schließlich zur Plattform beitritt. Und die andere Seite tritt erst bei, wenn es absolutes Vertrauen in das System gewinnen konnte und die Abläufe klar nachvollziehbar sind. Kollaboration gelingt mit Kommunikation und mit echter Kooperation, wie das Forschungsprojekt Searchitect der FH Campus Wien zeigt.

Was tun mit den Daten?

Die Daten, darunter auch sensible, die im Äther kursieren und wer tatsächlich darauf Zugriff hat, das weiß kaum jemand. Verschlüsselt man die Daten, dann ginge auch Funktionalität verloren. Große Anbieter wie etwa Google würden sich daran stören, die Daten ihrer Kund*innen nicht mehr lesen zu können. Das Projekt Searchitect des Masterstudienganges IT-Security an der FH Campus Wien widmet sich genau diesem Widerspruch der Usability und Security. Searchitect soll eine Lösung für User*innen sein, ihre Daten - ohne kryptografische Kenntnisse – verschlüsselt in der Cloud abzulegen und dennoch die Volltextsuche in verschlüsselten Dateien zu erlauben, ohne sie entschlüsseln zu müssen. Warum, erklärt der Projektleiter von Searchitect Mathias Tausig: "Viele Informationen will man nicht hergeben, weil die Cloudanbieter*innen die Daten üblicherweise verarbeiten, vor allem, wenn das Angebot gratis ist. Hier geht es um Vertrauen. Mit Searchitect sind auch Anwendungen, die auf eine Suche angewiesen sind, ohne Sicherheits- und Privacyeinbußen realisierbar.“

Einfache Bedienbarkeit mit Browser-Plug-in

Die Idee dazu ist zwar nicht neu. Aber bisher gab es noch keine Lösung, die ohne Kryptokenntnisse einsetzbar war. Tausig erklärt dazu: „Wir entwickeln die Client- und Serverkomponente. Unsere Technologie soll in bestehende Anwendungen integriert werden, unabhängig von den Cloudanbieter*innen. Privacy wird in unserer Gesellschaft immer wichtiger, ohne starke Security ist sie jedoch technisch nicht realisierbar. Erfahrungsgemäß setzen sich vor allem jene Security Technologien durch, die möglichst "usable" sind, also Sicherheit ohne Benutzer*inneninteraktion gewährleisten können.“

Sicherheit für Unternehmen und Endnutzer*innen

Derzeit ist im Projekt, das noch bis Februar 2019 läuft, die Server-Software fertiggestellt und die Client-Software steht kurz vor der Finalisierung. Das Einzigartige daran erklärt Tausig so: Das Schöne am System ist, dass die Nutzer*innen am Ende nur ein Plug-in installieren müssen und dann nichts mehr von der verbesserten Sicherheit mitbekommen. Nach Ablauf des Projektes wird das Framework unter einer Open Source Lizenz öffentlich verfügbar gemacht. Zum Einsatz kommen wird die Lösung vorerst bei Unternehmen, die erhöhte Sicherheitsanforderungen haben. „Endnutzer*innen können es natürlich auch ausprobieren, ich glaube aber nicht, dass sich unser Produkt auf dieser Ebene breitflächig durchsetzen wird. Für Firmen, die nicht die Ressourcen haben, eine eigene Cloud-Lösung zu hosten und die nicht irgendeiner oder irgendeinem Anbieter*in blind vertrauen wollen, ist das aber sicher interessant" , erklärt Tausig.

FH Campus Wien

Mit mehr als 6.500 Studierenden ist die FH Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Angewandte Pflegewissenschaft, Gesundheitswissenschaften, Public Sector, Soziales und Technik steht ein Angebot von 61 Bachelor- und Masterstudiengängen sowie Masterlehrgängen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl.

Zukunftsgespräche

Zukunftsgespräche: "Zwischen Konflikt und Kooperation: die Fähigkeit zur Empathie"

Keynote Monika Betzler, Professorin für Praktische Philosophie und Ethik an der Ludwig-Maximilians-Universität München



Anschließend Podiumsdiskussion

mit Monika Betzler, Sabine Schweiger, Lehrgangsleiterin Advanced Nursing Education und Advanced Nursing Counseling / Complementary Care und Manuel Koschuch, Lehre und Forschung IT-Security



Ausstellung Konflikt - Konkurrenz - Kooperation

Die Zukunftsgespräche werden auch diesmal künstlerisch begleitet. Neun nationale und internationale Künstler*innen aus sieben verschiedenen Nationen gehen auf die Thematik in unterschiedlicher Weise ein.

Datum: 15.11.2018, 18:00 - 19:30 Uhr

Ort: FH Campus Wien, Festsaal

Favoritenstraße 226,, 1100 Wien, Österreich

Url: https://www.fh-campuswien.ac.at/zukunftsgespraeche

Rückfragen & Kontakt:

FH Campus Wien

Mag. Mitra Oshidari

Unternehmenskommunikation

+43 1 606 68 77-6403

mitra.oshidari @ fh-campuswien.ac.at

www.fh-campuswien.ac.at

> Besuchen Sie unseren neuen Press Room: www.fh-campuswien.ac.at/pressroom