ProSiebenSat.1 PULS 4 launcht „Quipp“, die erste Live-Quiz-App Österreichs

„Quippen“ statt Quizzen: ProSiebenSat.1 PULS 4 erweitert ihr digitales Portfolio um die Live-Quiz-App "Quipp" – und verlängert diese ins TV.

Wien (OTS) - ProSiebenSat.1 PULS 4 ist Vorreiter: An der Schnittstelle zwischen Broadcast und Mobile Gaming erweitert die Sendergruppe ihr Portfolio um die Live-Quiz-App "Quipp" – und verlängert das digitale Angebot ins TV. Während der Live-Quiz-Show, von Montag bis Freitag um 20:00 Uhr, können User interaktiv auf dem Smartphone mitspielen und gewinnen. In "Quipp – Das neue Quiz" präsentiert ATV2 jeweils um 17:45 Uhr die Highlights der Live-Quiz-Show vom Vortag als Best-Of.

"Quizzt" Du noch oder "Quippst" du schon? ProSiebenSat.1 PULS 4 bringt die Live-Quiz-App "Quipp" auf den Markt und holt damit den Trend aus den USA erstmals nach Österreich. Ab Donnerstag, 15. November 2018, haben Smartphone-User auch hierzulande die Möglichkeit, täglich interaktiv in einer Live-Quiz-Sendung auf ihrem Handy mitzuspielen – und ordentlich abzusahnen: 500 Euro werden pro Tag ausgeschüttet. Payback wird als starker, offizieller Partner und Hauptsponsor die App ab Start begleiten. "Quipp" kann sowohl im Apple Store als auch im Google Play Store kostenlos heruntergeladen werden. Nach Aktivierung des Accounts können User ohne Einsatz bei der interaktiven Quiz-Show live am Handy mitspielen. Aber wer schafft es, alle 10 Fragen in je 10 Sekunden richtig zu beantworten? Wer kennt sich in den Bereichen Entertainment, Wissenschaft, Sport, Kunst und Politik am besten aus? Ab sofort testen die "Quipp"-Moderatoren Roman Kreid und Anna Illenberger jeweils montags bis freitags um 20:00 Uhr das Allgemeinwissen und die Fingerfertigkeit der ÖsterreicherInnen.

Auch im TV: Darüber hinaus präsentiert ATV2 ab Freitag, 16. November 2018, um 17:45 Uhr die TV-Show "Quipp – Das neue Quiz". Neben allen Highlights des Vortags, zeigt die Sendung auch die aktuellen Quizmaster bzw. Gewinner der App. Außerdem gibt’s in der Sendung den ein oder anderen versteckten Hinweis für das nächste Live-Quiz.

Markus Bacher, Geschäftsleiter Digital und Distribution bei ProSiebenSat.1 PULS 4: "Wir freuen uns, mit 'Quipp' die erste mobile Live-Quiz-Show Österreichs zu starten, bei der jeder mitmachen und gewinnen kann. Nach unserer extrem erfolgreichen, kostenlosen TV-App 'ZAPPN' launchen wir mit 'Quipp' ein weiteres digitales Entertainment-Produkt für unsere User und sind damit absoluter Vorreiter im österreichischen Live-Quiz-Segment. Besonders freut mich der länderübergreifende Start von 'Quipp' auch in Deutschland, und dass wir mit Payback einen hochspannenden Partner mit an Bord haben." Die mobile Live-Quiz-Show jeweils von Montag bis Freitag um 20:00 Uhr in der App live auf dem Smartphone.

Alle Highlights gibt’s immer um 17:45 Uhr bei "Quipp – Das neue Quiz" bei ATV2. Downloaden und Losstarten: „Quipp“ kann kostenlos für Android- und iOS-Geräte heruntergeladen werden. Alle Infos zur App finden Sie unter https://www.quipp.show/at/



