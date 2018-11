Tödliche Gefahr Pankreaskarzinom - Ärzte in der Pflicht

Frühzeitige Diagnose rettet Leben!

Eindeutiges Ziel unserer Kampagne ist es, Ärzte langfristig mit dem pankreasspezifischen Know-How auszustatten, um Spät- und Fehldiagnosen zu minimieren – wenn uns das gelingt, sind wir auf einem guten Weg Mag. Michaela Hartenstein, Präsidentin SHG Pankreaskarzinom

Anlässlich des Weltpankreaskrebstages am 15.11.2018 startet die Selbsthilfegruppe Pankreaskarzinom, gegründet im Jänner 2016 von Frau Mag. Michaela Hartenstein, eine Awareness Kampagne unter dem Motto „Frühzeitige Diagnose rettet Leben“ an niedergelassene Allgemeinmediziner sowie Fachärzte zum Thema Pankreaskarzinom (Bauchspeicheldrüsenkrebs). Mit Infoblättern, Symptomchecklisten und Videos sollen Ärzte, aber auch eine breitere Öffentlichkeit sensibilisiert werden, um eine frühere Diagnose zu ermöglichen – denn nur diese kann das Leben des Patienten in Form einer Operation retten!

Es ist die Krebserkrankung mit der mit Abstand schlechtesten Prognose. Einmal erkannt, führt Bauchspeicheldrüsenkrebs in den meisten Fällen recht rasch zum Tod. Der Unterschied zu vielen anderen Krebsarten ist die Hoffnungslosigkeit, mit der Patienten und Angehörige oft konfrontiert sind. Die erschütternden Fakten: Das Pankreaskarzinom bleibt lange Zeit aufgrund von fehlenden oder unspezifischen Symptomen unentdeckt und ist in 80% der Fälle nicht mehr heilbar (operabel). Trotz medizinischer Fortschritte in der Behandlung dieser Erkrankung liegt die Raten jener PatientInnen, die fünf Jahre nach der Diagnose noch am Leben sind, bei unter 10%. Permanent steigende Inzidenz- und Sterberaten sind der Fall – in einigen Jahren wird der Bauchspeicheldrüsenkrebs nach dem Lungenkarzinom die zweithäufigste Todesursache unter den Krebserkrankungen sein. Das mittlere Erkrankungsalter liegt bei ungefähr 70 Jahren, aber die Patienten werden immer jünger. Es fließen – gemessen an den Erkrankungs- und Mortalitätsraten im Vergleich zu anderen Krebsarten - viel zu wenig Gelder in die Forschung.

Dieses sehr traurige und abschreckende Thema erfuhr in den letzten Jahren viel zu wenig an Aufmerksamkeit unter den Ärzten und in der Öffentlichkeit. Dies soll sich mit der Awareness Kampagne der Selbsthilfegruppe Pankreaskarzinom, die in Zusammenarbeit mit führenden Medizin-Experten und Organisationen entwickelt wurde, nun ändern! „Eindeutiges Ziel unserer Kampagne ist es, Ärzte langfristig mit dem pankreasspezifischen Know-How auszustatten, um Spät- und Fehldiagnosen zu minimieren – wenn uns das gelingt, sind wir auf einem guten Weg“ , so Hartenstein hoffnungsvoll!

Weitere Informationen zur Kampagne finden Sie auch auf der Website der Selbsthilfegruppe Pankreaskarzinom unter: www.selbsthilfe-pankreaskarzinom.at.

Rückfragen & Kontakt:

Selbsthilfegruppe Pankreaskarzinom

Mag. Michaela Hartenstein, Präsidentin und Angehörige

Telefon: 0664/4664592

E-Mail: hartenstein @ selbsthilfe-pankreaskarzinom.at

Web: www.selbsthilfe-pankreaskarzinom.at