Bildungsministerium ist verlässlicher Partner des Sports

Wien (OTS) - Vorschläge und Ideen zur Weiterentwicklung der Kooperation zwischen Schule und Sport wurden im Rahmen eines Arbeitsgespräches zwischen Bildungsminister Heinz Faßmann, und Peter McDonald, Präsident der SPORTUNION Österreich, besprochen.

Zentral war dabei die Fragestellung, wie der Bewegungsanteil von Kindern und Jugendlichen durch die unterschiedlichen Stakeholder der Bildung und des Sports bestmöglich gefördert werden kann.

„Ich möchte mich bei BM Faßmann ausdrücklich für den konstruktiven Austausch und seine Bemühungen im Sinne des Sports bedanken. Über die Querschnittsmaterie zwischen Schule und Sport – insbesondere hinsichtlich der qualitätsvollen Betreuung von Kindern durch die Sportverbände, aber auch in Bezug auf die Steigerung der Auslastung der Sportinfrastruktur an Bildungseinrichtungen – werden wir weiter im Gespräch bleiben“ , so Präsident McDonald.

Bildungsminister Heinz Faßmann hält abschließend fest: „Der Vereinssport ist für unsere Kinder und Jugendliche eine wichtige Ergänzung zu den sportlichen Aktivitäten, die wir im Schulbereich setzen. Ich danke daher der SPORTUNION sowie allen Sportvereinen für Ihr Engagement im Sinne der Gesundheit unserer jungen Generation.“

