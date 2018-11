Einladung zum „Vienna Forum on Climate Action“ In welche Klimazukunft gehen wir?

GLOBAL 2000 lädt vor der Klimakonferenz in Katowice zur Podiumsdiskussion ins Haus der EU.

Wien (OTS) - Mit einem neuen Special Report hat die Klimawissenschaft erst kürzlich einen dramatischen Appell an die Politik gerichtet. In wenigen Tagen beginnt die Klimakonferenz in Katowice, wo nun wichtige Beschlüsse zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens gefasst werden sollen. Sie ist nach den Klimaverhandlungen von Paris der nächste ganz große Meilenstein auf internationaler Ebene.

„In welche Klimazukunft gehen wir?“, wird dann auch die zentrale Frage beim „Vienna Forum on Climate Action“ sein, das am 20. November von 17:00-21:00 Uhr im Haus der EU (Wipplingerstraße 35, 1010 Wien) stattfindet. Denn bis jetzt reichen die Zusagen der Staaten bei weitem nicht aus, um die ehrgeizigen Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen.

Die erste Keynote hält Joeri Rogelj, coordinating lead Autor des “IPCC special report on Global Warming of 1,5 °C” und lead-Autor des “UN emissions gap report”, der die Erkenntnisse der Klimawissenschaft präsentieren wird. Danach folgt eine Keynote von Jorge Pinto-Antunes von der Generaldirektion CLIMA der EU-Kommission, der über den Stand der politischen Verhandlungen zur COP24 und die Rolle der EU sprechen wird. Danach wird bei einer Podiumsdiskussion noch darüber debattiert, wie die Trendwende geschafft werden kann.

Gemeinsam mit den Kooperationspartnern Windkraft Simonsfeld, IG Windkraft, Haus der EU und dem EU-Umweltbüro lädt GLOBAL 2000 zu dieser hochkarätigen Veranstaltung.



Datum & Uhrzeit: Dienstag, 20. November, 17:00-21:00 Uhr

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wie

Die Veranstaltung ist teilweise englischsprachig!



Achtung begrenzte Teilnehmerzahl!

Wir bitten um Anmeldung unter: hanna.zamernik @ global2000.at



Programm

Begrüßung

Thomas Weber (Haus der EU)

Martin Steininger (Windkraft Simonsfeld)

Keynote1: The Paris goals and the emission gap (Joeri Rogelj, IIASA, Senior Research Scholar, coordinating lead author of the IPCC Special Report on Global Warming of 1.5°C and lead author of UN emissions gap report)

Keynote2: COP 24 and the implementation of the Paris Agreement (Jorge Pinto-Antunes, European Commission, DG Clima)



Podiumsdiskussion:

• Joeri Rogelj (Senior Research Scholar, IIASA)

• Jorge Pinto-Antunes, (European Commission, DG Clima)

• Josef Plank (Generalsekretär BMNT, Austria)

• Thomas Waitz (EU-Abgeordneter der Grünen)

• Johannes Wahlmüller (Klimasprecher, GLOBAL 2000)

• Stefan Moidl (Geschäftsführer, IG Windkraft)



Moderation: Judith Neyer (Energy Center, UIV)



Rückfragen & Kontakt:

Lydia Matzka-Saboi, GLOBAL 2000 Pressesprecherin, 0699 14 2000 26, presse @ global2000.at

Johannes Wahlmüller, GLOBAL 2000 Klima- und Energiesprecher, 0699 14 2000 41, johannes.wahlmueller @ global2000.at