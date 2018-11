ÖFB und Sportland Niederösterreich schließen Partnerschaft

LR Bohuslav: ÖFB Frauen Cup wird als SPORT.LAND.NÖ Frauen Cup ausgetragen

St. Pölten (OTS/NLK) - Der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) und das Sportland Niederösterreich bündeln ihre Kräfte. Im Rahmen einer Pressekonferenz präsentierten heute in St. Pölten Landesrätin Petra Bohuslav und ÖFB-Präsident Leo Windtner eine neue Partnerschaft im Rahmen des ÖFB Frauen Cups und gaben einen Ausblick auf das entscheidende Heimspiel des U21-Nationalteams im EM-Playoff gegen Griechenland am 20. November um 19 Uhr in St. Pölten. Dabei informierten u. a. U21-Teamchef Werner Gregoritsch sowie SKN St. Pölten-Kapitänin Jasmin Eder.

„Der Bewerb ÖFB Frauen Cup wird ab sofort als SPORT.LAND.NÖ Frauen Cup ausgetragen“, führte die Landesrätin aus. „Der Frauenfußball hat sich in Niederösterreich hervorragend entwickelt. Die letzten 16 Meistertitel gingen nach Niederösterreich, unser Bundesland hat den Frauenfußball immer dominiert“, sagte Bohuslav. „Frauenfußball hat in Niederösterreich Tradition, wir sind gut aufgestellt, in St. Pölten gibt es das nationale Zentrum für Frauenfußball“, erinnerte sie. „Die Leistung, das Engagement und der Einsatz sind optimal“, hob die Landesrätin hervor. „Die Frauen haben sich diese Partnerschaft verdient und deshalb haben wir als Sportland Niederösterreich ein Zeichen gesetzt. Wir sind gerne Partner des ÖFB beim Frauenfußball. Das hat auch Vorteile für das Frauen-Fußballnationalteam“, betonte die Landesrätin.

ÖFB-Präsident Windtner sagte: „Niederösterreich ist das Mutterland des Frauenfußballs. Die Performance ist einzigartig. Das A-Team zeigt große Leistungen, der Frauenfußball hat einen Schritt nach vorne gemacht. Das Märchen vom Sommer 2017 war überwältigend, diese Begeisterung haben unsere Frauen weitertragen können.“

Jasmin Eder meinte: „Diese Partnerschaft ist eine unglaubliche Aufwertung für den Frauenfußball. Dass sich das Land Niederösterreich entschlossen hat, den gesamten Bewerb zu unterstützen, ist sehr positiv.“

Die Partnerschaft bedingt, dass die Einnahmen fast zur Gänze an die teilnehmenden Vereine ausgeschüttet werden, davon soll der heimische Frauenfußball nachhaltig profitieren. Darüber hinaus kommt das SPORT.LAND.Niederösterreich für die Anreise und Nächtigung der beiden teilnehmenden Vereine im Rahmen des Finales auf. Das Endspiel wird in Niederösterreich ausgetragen, ist live auf ORF Sport+ zu sehen, und ist für den 8. Juni 2019 angesetzt.

Nähere Informationen beim Büro LR Bohuslav unter 02742/9006-12322, Christoph Fuchs, E-Mail c.fuchs @ noel.gv.at, bzw. Sportland Niederösterreich, Christian Resch, Telefon 0676/812 19 876, E-mail christian.resch @ noe.co.at, www.sportlandnoe.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse