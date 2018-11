Europaweit einzigartiges Pionierprojekt: Erstes internationales Gesundheitszentrum für Gmünd finalisiert

LR Eichtinger: „Spatenstich für internationales Gesundheitszentrum erfolgt mit Tschechien im Frühjahr 2019“

St. Pölten (OTS/NLK) - Am Montag, den 12. November 2018, traf EU-Landesrat Martin Eichtinger den tschechischen Gesundheitsminister Adam Vojtěch in Prag. Im Mittelpunkt der Verhandlungen stand die Finalisierung des EU-weit ersten internationalen Gesundheitszentrums, welches ab Frühjahr 2019 in Gmünd gebaut wird.

„Das neue Gesundheitszentrum ist ein Meilenstein für die Versorgung in der Waldviertler Region. Das Land Niederösterreich wird gemeinsam mit der Europäischen Union rund 2,5 Millionen Euro in dieses Leuchtturmprojekt investieren. Unser Ziel ist es, die beste medizinische Versorgung für die Menschen in unmittelbarer Region zu sichern. Das Gesundheitszentrum in Gmünd wird mit internationalem Know-how sicherstellen, dass die Menschen im Waldviertel die beste medizinische Versorgung erhalten“, so Landesrat Eichtinger.

Das EU-Projekt „Healthacross for future“ der Initiative „Healthacross“ beinhaltet unter anderem den Bau eines grenzüberschreitenden Gesundheitszentrums in der Region Gmünd-České Velenice. Gesundheits-Experten aus beiden Regionen werden gemeinsam unter einem Dach zusammenarbeiten und sowohl niederösterreichische als auch tschechische Patienten versorgen. Das Gesundheitszentrum in Bleyleben soll ein breites Leistungsangebot abdecken – von Gesundheitsvorsorge, über die Behandlung durch praktische Ärzte, Fachärzte, Pflegeexperten, Therapeuten bis hin zu Räumlichkeiten für Schulungen und Veranstaltungen.

„Dieses wichtige Leuchtturmprojekt wird von der Europäischen Union mitfinanziert. Die Behandlungskosten für die tschechischen Patientinnen und Patienten werden direkt von den tschechischen Versicherungen übernommen“, so Eichtinger.

Eine umfassende Bedarfs- und Leistungsanalyse wird sicherstellen, dass das neue Gesundheitszentrum sich gut in die vorhandene Versorgungsstruktur mit dem Landesklinikum Gmünd und den anderen Angeboten einfügt.

