"Shadowhunters" gewinnt 4 People's Choice Awards

Internationale Produktion der Constantin Film ausgezeichnet

München (ots) - "Shadowhunters", die erfolgreiche internationale TV-Serie von Constantin Film, hat am Sonntagabend vier People's Choice Awards gewonnen. Neben der Auszeichnung als "Show of 2018" wurde "Shadowhunters" auch in den Kategorien "The Bingeworthy Show of 2018", "Female TV Star of 2018" (Katherine McNamera) und "Male TV Star of 2018" (Harry Shum Jr.) ausgezeichnet.

Die E! People's Choice Awards zeichnen das Beste aus Film, TV, Musik und Popkultur aus. Über die Preisträger entscheidet das Publikum.

Die zweite Hälfte der dritten und finalen Staffel "Shadowhunters" startet am 25. Februar 2019 auf Freeform und außerhalb der USA auf Netflix. Shadowhunter, Unterweltler und Mundies leiden unter den Folgen von Liliths verheerenden Attacken. Infolge von Liliths Niedergang hat sich ein neues Böse erhoben, das die Schattenwelt testen wird wie nie zuvor und neue Alliancen inspiriert, um die Welt vor dem endgültigen Untergang zu retten.

"Shadowhunters" wird produziert von Martin Moszkowicz und Oliver Berben (Constantin Film), Executive Producers sind Todd Slavkin, Darren Swimmer, McG, Matt Hastings, Mary Viola und Robert Kulzer. In den Hauptrollen spielen Katherine McNamara als Clary Fray, Dominic Sherwood als Jace Wayland, Alberto Rosende als Simon Lewis, Emeraude Toubia als Isabelle Lightwood, Matthew Daddario als Alec Lightwood, Isaiah Mustafa als Luke Garroway und Harry Shum Jr. Als Magnus Bane.

