Landstraße: Paläste-Dokumentation und Bilder-Schau

Wien (OTS/RK) - Zwei neue Sonder-Ausstellungen werden demnächst im Bezirksmuseum Landstraße (3., Sechskrügelgasse 11) gezeigt: Am Freitag, 16. November, fängt um 19.00 Uhr die frei zugängliche Eröffnungsveranstaltung an. Zu sehen gibt es die Dokumentation „Verschwundene Paläste der Landstraße“ sowie die Gemälde-Schau „Frauen und Landschaften“ (Bilder von Ilse Ditz). Diese beiden Ausstellungen laufen bis Mittwoch, 13. Februar 2019. Jeweils am Sonntag (10.00 bis 12.00 Uhr) und am Mittwoch (16.00 bis 18.00 Uhr) können die Präsentationen besichtigt werden. Traditionell ist der Eintritt in das Bezirksmuseum Landstraße kostenlos. Spenden der Besucherinnen und Besucher sind dennoch stets willkommen.

Generell ist das durch ehrenamtlich wirkende Bezirkshistoriker liebevoll betreute Museum in den Schulferien und an Feiertagen geschlossen. Anfragen wegen der neuen Sonder-Ausstellungen und zu der umfangreichen bezirksgeschichtlichen Dauer-Ausstellung beantwortet der freiwillig amtierende Museumsdirektor, Herbert Rasinger: Telefon 4000/03 127 (während der Öffnungsstunden).

Mit Worten und Fotos erzählt die Dokumentation „Verschwundene Paläste der Landstraße“ über die ehemals im heutigen 3. Bezirk bestehenden Palais-Bauten. Aktuelle Fotos zeigen die einstigen Standorte prächtiger Bauwerke. Kurator ist der Historiker und Publizist Edgard Haider. Das Publikum erfährt Wissenswertes über das Palais Harrach (Ungargasse), das Metternich-Palais (Rennweg), das Palais Modena (Beatrixgasse), das Palais Salm-Vetsera (Salesianergasse) und zahlreiche andere Prunkgebäude.

„Ich male und zeichne, seit ich einen Bleistift halten kann“, berichtet die Malerin Ilse Ditz, die ihr Können im Laufe der Jahre im Privat-Unterricht bei erfahrenen Künstlern, darunter die Professoren Stelzer und Pill, deutlich verfeinern konnte. Mittlerweile wendet die Kreative wechselnde Techniken an (Öl, Aquarell, Acryl, Zeichenstift). Landschaften, Akte, Blumen und Portraits stehen im Zentrum des malerischen Schaffens. Ferner befasst sich Ilse Ditz mit der kunstvollen Bemalung von Klein- und Bauernmobiliar. Die aktuelle Bilder-Schau trägt den Titel „Frauen und Landschaften“. Hübsche Arbeiten der Malerin waren schon in einigen Ausstellungen zu besichtigen, beispielsweise in Bad Erlach (2008), in Kirchberg (2009) sowie in Wien (2010, 2014). Mehr Informationen zu beiden Sonder-Ausstellungen sind per E-Mail anzufordern:

bm1030@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Landstraße:

www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 3. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/landstrasse/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk