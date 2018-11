Kooperationsabkommen zwischen ÖJC und CRI in Peking verlängert

Journalistenaustausch zwischen China und Österreich wird intensiviert – Gemeinsame TV-Sendung „Tandem“ wird alle 3 Monate gesendet

Wien/Peking (OTS) - Die seit zwölf Jahren bestehende Zusammenarbeit zwischen China Radio International von CMG (CRI) und dem Österreichischen Journalisten Club (ÖJC) ist in Peking für weitere zwei Jahre verlängert worden. Bisher haben mehr als zweihundert österreichische Journalistinnen und Journalisten an Veranstaltungen im Rahmen dieses Austauschprogrammes teilgenommen, dass in Österreich auch vom Konfuzius-Institut an der Universität Wien unterstützt wird.

Das „Memorandum für eine strategische Zusammenarbeit“ wird den Austausch und die Fortbildung von Medienmitarbeitern in beiden Ländern weiter intensivieren. Dazu sind gemeinsame Veranstaltungen, Symposien, Medienforschungen und Journalistenreisen in China und Österreich geplant. Das nächste österreichisch-chinesische Journalistencollege soll im Frühjahr 2019 in Guangzhou (Kanton) stattfinden. Die in Österreich auf OKTO TV gesendete gemeinsame TV-Produktion „Tandem“ wird künftig öfter produziert.

Im Rahmen dieses Journalistenaustausches gibt es für junge österreichische Journalistinnen und Journalisten mit Uni-Abschluss die Möglichkeit, ein Jahr lang in der deutschen Redaktion von Radio China International in Peking zu arbeiten.

An der feierlichen Unterzeichnung des Memorandums in Peking nahm als Vertreter der österreichischen Botschaft der Leiter des österreichischen Kulturforums in Peking, Mag. Arnold Obermayr teil. Ebenfalls anwesend war das Vorstandsmitglied von OKTO-TV, Dr. Edith Bachkönig und der CRI-Hauptabteilungsleiter für Westeuropa und Lateinamerika, Zhu Boying.

Unterzeichnet wurde das Memorandum von CRI-Vize-Intendanten Tian Yohung und ÖJC-Präsident Prof. Fred Turnheim.

