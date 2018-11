WeDo Technologies präsentiert Business Assurance Marketplace Catalyst auf der TMF Asia

WeDo Technologies - weltweit führend in den Bereichen Revenue Assurance und Betrugsmanagement - präsentiert das Open AI Business Assurance Marketplace Catalyst Project im Rahmen des TM Forum Digital Transformation Asia, das vom 13. bis 15. November in Kuala Lumpur, Malaysia, stattfindet. Das Open AI Business Assurance Marketplace Catalyst Project von TM Forum wird von BT, Deutsche Telekom und Orange unterstützt, wobei WeDo Technologies über Expertise in den Bereichen Business Assurance, Revenue Assurance und Betrugsmanagement verfügt.

"Sobald neue Dienstleistungen und unterstützende Technologien auf den Markt kommen, konzentriert sich WeDo Technologies auf die Lösung der inhärenten Herausforderungen des Risikomanagements, die sich aus IoT-Diensten ergeben und die sich mit dem Aufkommen von 5-G-Netzwerken weiter ausbreiten werden", erklärt Carlos Marques, Product Marketing and Analyst Relations von WeDo Technologies. "Dieser Katalysator ermöglicht uns eine Kooperation mit anderen Marktteilnehmern sowie mit einigen der weltweit größten Transportunternehmen und hilft uns, Herausforderungen im Bereich der Business Assurance zu lösen, die nicht nur auf das Endergebnis, sondern auch auf die Verbesserung der Endkundenzufriedenheit abzielen. Von der Verhinderung von Abonnementbetrug und der wachsenden Bedrohung durch gefälschte Identitäten über die Bereitstellung von Tools, mit denen Transportunternehmen ihre wertvollen Kunden identifizieren und belohnen können, bis hin zur Verhinderung von Rechnungsschocks bei neuen IoT-Diensten - wir investieren intensiv in Technologien, die Service Provider benötigen, um zukünftig profitabel und sicher zu arbeiten."

Auf der TMF Digital Transformation Asia wird WeDo Technologies die Kerninnovation des Catalyst-Projekts, den Open AI Business Assurance Marketplace, vorstellen. Der Open AI Business Assurance Marketplace ermöglicht es digitalen Service Providern, die besten Business Assurance Services und Anbieter über einen digitalen Ökosystem-Marktplatz auszuwählen und zu konfigurieren. Mit dem Business Assurance Marketplace haben Digital Service Provider (DSP) die Flexibilität, die Business-Assurance-Kontrollen auszuwählen, die einen höheren Schutz für jeden neuen Service bieten und es DSPs ermöglichen, Kosten zu sparen und Betrug zu verhindern. Dies ist besonders wichtig, da die Zahl der 5G- und IoT-Einführungen zunimmt und neue und uneinheitliche Quellen für betrügerische Aktivitäten entstehen.

Bei der WeDo User Group Americas hat eine kürzlich durchgeführte Umfrage ergeben, dass IoT- und IP-Verkehr heute als die wichtigsten Schmerzpunkte für Betrug und Einkommensverluste bei DSPs gelten. Um diesen Risiken zu begegnen, setzt sich WeDo Technologies für die Notwendigkeit einer fortschrittlichen Betrugserkennung und eines Schutzes der Umsatzsicherung ein, indem es die Fähigkeiten der Künstlichen Intelligenz (AI) und des maschinellen Lernens nutzt.

Die Weiterentwicklung der AI bei der Erkennung und Verhinderung von Einkommensverlusten sowie betrügerischen Aktivitäten sind Schlüsselthemen, die auf der kommenden WeDo User Group Conference vom 23. bis 24. Januar 2019 in Kuala Lumpur, Malaysia, diskutiert werden. Laut Cisco wird sich der IP-Verkehr im asiatisch-pazifischen Raum von 2015 bis 2020 verdreifachen, was auf die sich anbahnenden Herausforderungen in den Bereichen Revenue Assurance und Betrugsmanagement hinweist, auf die sich die DSPs in der Region vorbereiten müssen. Um sich für die WeDo Technologies User Group Conference zu registrieren, besuchen Sie bitte [https://www.wedotechnologies.com/en/events/].

WeDo Technologies wurde 2001 gegründet und ist der globale Marktführer für Revenue Assurance und Betrugsmanagement mithilfe von Softwarelösungen für Risikomanagement.

WeDo Technologies bietet Software und Fachberatung für Telekommunikationsbetreiber und Kommunikationsdienstleister weltweit. Derzeit zählen wir über 200 Kunden in 108 Ländern mit einem Netzwerk von über 600 hochqualifizierten Fachleuten. Wir haben Büros in den USA, Europa, Asien-Pazifik, dem Mittleren Osten, Afrika, Mittel- und Südamerika.

Die Software von WeDo Technologies analysiert große Datenmengen und ermöglicht die Überwachung, Steuerung, Verwaltung und Optimierung von Prozessen sowie den Schutz der Einnahmen und der Risikominderung.

WeDo Technologies verfügt über mehr als 200 Kunden - darunter einige der weltweit führenden Blue-Chip-Unternehmen - und gilt seit langem als kontinuierlich innovativer Anbieter, der den Erfolg seiner Kunden entlang einer ununterbrochenen Transformation sichert.

