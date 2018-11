Schwerverletzter bei Verkehrsunfall – Fahrerflucht

Wien (OTS) - Datum: 10.11.2018

Uhrzeit: 14.30 Uhr

Adresse: 20., Lassallestraße 38 (Unfallsort)

In der Lassallestraße ist es am 10. November 2018 um ca. 14.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Zeugenaussagen und derzeitigem Ermittlungsstand stürzte ein 51-Jähriger vor einem Fußgängerübergang mit roter Ampel auf ein vorbeifahrendes Fahrzeug in Richtung Fahrbahn. Der Fahrzeuglenker setzte seine Fahrt, ohne die Geschwindigkeit zu verringern oder stehenzubleiben fort. Der 51-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt. Das Verkehrsunfallkommando der Wiener Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

