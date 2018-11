Trafikraub in Meidling

Wien (OTS) - Datum: 9.11.2018

Uhrzeit: 18.00 Uhr

Adresse: 12., Unter-Meidlinger Straße

Am 9. November 2018 um 18.00 Uhr betraten zwei derzeit unbekannte Männer eine Trafik in der Unter-Meidlinger Straße. Maskiert und mit zwei Pistolen bewaffnet bedrohten sie die Mitarbeiterin und forderten Bargeld. Eine sofortige Fahndung verlief negativ. Es wurde niemand verletzt. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten in der Josefstadt und in Meidling besteht wird derzeit vom Landeskriminalamt Wien überprüft.

