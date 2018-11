Wiener Kindergärten: Vorfreude auf das Laternenfest

Wien (OTS) - Nächste Woche, rund um den 11. November, werden in den Wiener Kindergärten wieder die Laternen zum Leuchten gebracht: In den letzten Wochen wurden von den Kindern mit viel Kreativität eigene Laternen für das traditionelle Laternenfest gestaltet, um die dunkle Jahreszeit zu erhellen und die kommende Adventzeit einzuleiten.Die Aktivitäten in den Wiener Kindergärten sind vielfältig, eines haben sie aber immer gemeinsam: Die PädagogInnen achten dabei besonders darauf, den Kindern Freiraum für ihre Kreativität und Fantasien zu lassen.

Genauso bunt und vielfältig, wie die Kinder ihre Laternen bemalen sind auch die Laternenfeste in den Wiener städtischen Kindergärten gestaltet. Ob nun die Laternenumzüge im Garten, rund um den Kindergarten oder im gesamten Grätzl stattfinden, für die Kinder ist das Laternenfest ein ganz besonderes Erlebnis. Stolz präsentieren sie ihre Laternen den Eltern und Verwandten. Es wird gemeinsam gesungen, Geschichten werden erzählt oder manchmal werden sogar kleine Vorführungen veranstaltet, wie z.B. die Performance eines „Martin-Raps“ von Hortkindern.

„Positive Eindrücke rund um gemeinsame Feste begleiten uns alle ein Leben lang, deshalb sind Traditionen des Miteinanders im Kindergarten wichtig. Der Kindergarten als erste Bildungseinrichtung eröffnet vielfältige Möglichkeiten, um Traditionen lebendig werden zu lassen“, betont Bildungsstadtrat Czernohorszky.

„Das Feiern von Festen hat in den Wiener Kindergärten große Bedeutung. Das Laternenfest ist eine Gelegenheit mit den Kindern und den Familienangehörigen gemeinsam Themen wie Gemeinschaft und Teilen erlebbar zu machen. So werden auf partizipativem Weg Ethik, Werthaltungen und soziale Bezugssysteme erschlossen“, so Cochlár, Abteilungsleiterin der Wiener Kindergärten.

