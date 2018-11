Gipfeltreffen des Handels: TECH DAY 2018 holt internationale Top-Speaker nach Wien

Mobile Payment, Instore Analytics, Big Data, Künstliche Intelligenz, Blockchain und Mixed Reality zentrale Themen bei der führenden Retail Technologie & eCommerce Messe Österreichs

Wien (OTS) - Mehr als 160 führende Vertreter des heimischen Handels sowie der Tech- und Startup-Szene diskutierten am 08. November beim TECH DAY 2018 über die "Core Innovations for Retail". Die siebente Auflage des jährlichen Retail-Pflichttermins fand hoch über den Dächern Wiens im spektakulären ThirtyFive Twin Tower am Wienerberg statt und wurde von Handelsverband-Präsident Stephan Mayer-Heinisch und Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will eingeleitet.

Programm und Setting der Veranstaltung waren so breit und interaktiv wie noch nie angelegt: Neben fünf Keynotes gab es insgesamt zwölf Kurzvorträge im Pecha Kucha Format sowie vier 2-minütige Startup Pitches. Ziel des Events war es, jene digitalen Innovationen und Anwendungsszenarien auf die Bühne zu holen, die den Handel online wie offline weiterbringen. Hochkarätige Speaker wie Retail-Experte Utho Creusen, Regisseur Markus Mooslechner, die Business Angels Hansi Hansmann und Werner Wutscher, Kabarettist Hosea Rathschiller uvm. sorgten für einen Take-Home-Value der Extraklasse.

Unter den zahlreichen Besuchern waren auch: Sigrid Anna Kuhn und Thomas Kreuzinger (MediaMarkt Saturn), Julia Stone (Billa), Philip Hofmacher (Der Brutkasten), Christian Lengauer und Tomas Perdolt (Weekend Verlag), Christoph Batik (best it), Thomas Brückner (Deichmann), Günter Kilian (Spar), Fabian Zöllner (SIX Payment Services), Andreas Brandstötter (Hofer), Tobias Legerer (Payback), Rene Clasani (Markant), Rainer Neuwirth (FH Wiener Neustadt), Klaus Goldmann und Pia Zauner (RWA), Andreas Zinschitz (Kastner & Öhler), Alexander Frech (Österreichische Post), Ernst Mayr und Bruno Mayr (Fussl Modestraße), Stefan Amon (A1 Telekom Austria), Franziska von Patow (Oracle), Stefan Schwartz (Merkur), Alexander Neumayer (Rewe), Chien-Hao Hsu (Zeevan), Vinzenz Kastner (Accenture), Christian Szanwald (Crif), Matthias Zacek (Google) uvm.

Einen ausführlichen Nachbericht sowie Pressefotos finden Sie HIER

