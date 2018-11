HAK/HAS Feldkirch ist Österreichs unternehmerischste Schule

WKÖ-Landertshammer: Besonderer Wert projektbasierter Initiativen für mehr Unternehmergeist am gemeinsamen Wirtschaftsstandort Europa

Wien (OTS) - Die HAK/HAS Feldkirch wurde am 7. November bei einem Galadinner in der Wiener SIEMENS City von JUNIOR Achievement Europa als unternehmerischste Schule Österreichs mit dem

Entrepreneurial School Award gekürt. Weitere Schulen aus sechzehn europäischen Ländern (Tschechien, Dänemark, Estland, Finnland, Georgien, Deutschland, Griechenland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Norwegen, Rumänien, Russland, der Slowakei, der Schweiz und Großbritannien) wurden zudem für hervorragende unternehmerische Initiativen geehrt.



Mit dem Entrepreneurial School Award (TES) zeichnet JUNIOR Achievement Europa seit 2014 Schulen für hervorragende Leistungen im Bereich Entrepreneurship Education aus.

„Für die Wirtschaft sind projektbasierte Initiativen effektive Tools, um Innovation, Kreativität und den Unternehmergeist zu fördern. Deshalb freue mich über die gelungene Vernetzung des TES Awards (The Entrepreneurial School Awards) von JUNIOR Achievement mit SIEMENS und der Europäischen Woche der Berufsbildung 2018. Damit würdigen wir das tolle Engagement der ausgezeichneten Schulen zur Förderung von Unternehmertum und betonen gleichzeitig die Relevanz exzellenter unternehmerischer Bildung vor allem auch während der dualen Ausbildung und an Berufsbildenden Schulen“, betonte Michael Landertshammer, Leiter der Abteilung für Bildungspolitik in der WKÖ, vor dem Hintergrund der Preisverleihung.



„Wenn wir die Jugend auf ihre berufliche Zukunft vorbereiten, müssen wir sicherstellen, dass sie mit den richtigen Kompetenzen ausgestattet sind. Schulen, Lehrpersonen und Familien spielen eine wesentliche Rolle bei der Förderung von Schlüsselkompetenzen wie sozialen und unternehmerischen Praxiserfahrungen. Die Schulen des 21. Jahrhunderts sollen Anleihe an den Preisträgern des Entrepreneurial School Awards nehmen“, so Caroline Jenner, CEO von JUNIOR Achievement Europe.



João Santos von der Generaldirektion für Beschäftigung der Europäischen Kommission versicherte in seinem Statement, dass der Entrepreneurial School Award zukünftig eine Galaveranstaltung im Rahmen der Europäischen Woche für Berufsbildung sein wird, um den Stellenwert von unternehmerischer Bildung hervorzuheben. (PWK762/Us)

