Feierliche Wohnungsübergabe in Traunkirchen

Wohnhausanlage in Traunkirchen, Forstpark 20, Areal Buchberg

Oberösterreich/Traunkirchen (OTS) -

Die Gemeinde Traunkirchen und die WS-O Gemeinnützige Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH. laden zur feierlichen Übergabe der Wohnhausanlage Forstpark 4, 20 und 21, Areal Buchberg.

Landeshauptmann-Stv. Dr. Manfred Haimbuchner, wird im Beisein von Herrn Bürgermeister Christoph Schragl, in einem feierlichen Festakt, am 15. November 2018, um 11:00 Uhr, die Wohnhausanlage in Traunkirchen, errichtet von der WS-O Gemeinnützige Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH., an die neuen Mieterinnen und Mieter übergeben.

In einer Bauzeit von ca. 14 Monaten hat die WS-O 30 Mietkaufwohnungen und 25 altersgerechte Wohnungen errichtet.

Die Wohnhausanlagen zeichnen sich durch eine Reihe von hochwertigen Ausstattungsmerkmalen aus, beispielsweise:

• 3 Aufzüge

• Lärchenholzfassade

• Energiekennzahl: 20 kWh/m²

• Parkettböden

• Wohnungsgrößen zwischen ca. 54 und 98 m² (inklusive Loggia)

• Loggien mit rund 8 m²

• Gartenflächen bei Erdgeschoßwohnungen mit 160 - 400 m² (Mietkaufwohnungen)

• Kabelanschluss

• SAT-Anschluss im Wohnzimmer

• 1 Kellerabteil pro Wohnung

• großzügige Fahrradabstellmöglichkeiten

• Trockenraum (Mietkaufwohnungen)

• Kinderwagenabstellraum (Mietkaufwohnungen)

• Kinderspielflächen (Mietkaufwohnungen)

• Gemeinschaftsraum (Altersgerechtes Wohnen)

• Gemeinschaftsterrasse (Altersgerechtes Wohnen)

• Betreuungsmöglichkeit durch das Diakoniewerk (Altersgerechtes Wohnen)



Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich zur Teilnahme an dieser Feier eingeladen.

Ort: 4801 Traunkirchen, Forstpark 20, Areal Buchberg

Datum: Donnerstag, 15. November 2018

Zeit: 11:00 Uhr

Rückfragen & Kontakt:

WS-O Gemeinnützige Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH.

Andrea Stadler

E-Mail: a.stadler @ wiensued.at

Tel. 07617 - 31089