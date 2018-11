Genusstherme Laa: EAT, DRINK ... RELAX!

Therme Laa/Thaya ... das neue kulinarische All-In-Angebot der Therme Laa!

Wien (OTS) - „All-In“ oder „eat & drink all you can“ erstmalig in der Therme Laa an den Genuss-Therme-Freitagen!

Warum „All In“? Weil an einem richtig entspannten Tag auch der Magen verwöhnt werden will! In der Weinviertler Therme Laa, einem Unternehmen der VAMED Vitality World, wird jeder Besuch zum Urlaubstag: in der Wasserwelt im warmen Thermalasser entspannen, im Massage-Pool die Alltagsverspannungen lösen, der Unterwassermusik lauschen und so richtig die Seele baumeln lassen. Besonders in der kalten Jahreszeit ist ein Thermenbesuch eine echte Wohltat – doch was rundet einen perfekten Tag mehr ab als ein schmackhaftes Mittag- oder Abendessen?



Lassen Sie sich von unserem Küchenchef mit regionalen und saisonalen Schmankerln der Thermenküche ausgiebig verwöhnen, ohne auch nur einen Gedanken an das vorweihnachtlich, bereits sehr strapazierte „Börserl“ verschwenden zu müssen – der „All-In Genuss“ der Genuss-Therme Laa macht das möglich!



Der attraktive Wochenausklang, jeden Freitag in der Vorweihnachtszeit, das Muss für bewusste Genießer!

Info: An 7 Freitagen, beginnend am 9. November 2018, lädt die Therme Laa zum kulinarischen All-In Genuss ein: mit dem Tageseintritt sind an diesen Freitagen alle Speisen und Schankgetränke inklusive. (Ausgenommen verpackte Süßwaren und Knabbereien.)

Infos unter: www.therme–laa.at



_________________________

Therme Laa - Hotel & Silent Spa

ist eines von neun Resorts der VAMED Vitality World, der Nummer Eins im österreichischen Thermen- und Gesundheitstourismus. Die Weinviertler Therme Laa-Hotel & Silent Spa wurde 2016 um Niederösterreichs erstes premium Day Spa - das SILENT SPA erweitert. Dieses wurde 2017 mit insgesamt 6 internationalen Auszeichnungen der Branche prämiert. Im Vier-Sterne-Superior-Hotel, der Therme, der Saunawelt und im neuen SILENT SPA konnten bisher nahezu fünf Millionen nationale und internationale Gäste Erholung finden.

Rückfragen & Kontakt:

ideenladen

Studio für Design & Kommunikation

Dr. Sonja Soukup | Kommunikation

e-mail: pr @ ideenladen.at, phone: +43 664 536 01 39