Faßmann überreicht hohe staatliche Auszeichnungen an verdienstvolle Persönlichkeiten

Wien (OTS) - Bundesminister Heinz Faßmann überreichte heute im Rahmen einer Feierstunde im Wissenschaftsministerium hohe staatliche Auszeichnungen an eine Reihe von Persönlichkeiten aus dem Bereich Wissenschaft und Forschung. Faßmann betonte in seiner Ansprache die besondere Leistung der ausgezeichneten Persönlichkeiten, die mit ihrem herausragenden Engagement zur hohen Reputation Österreichs im In- und Ausland beitragen.

Das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse erhielten:

em. o. Univ.-Prof. Dr. Gertraud BERKA-SCHMID, Gesangspädagogik

Dr. Kurt HOFMANN, Rechtswissenschaften

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Paul KOSMA, Organische Chemie

Professor Dr. Josef PENNINGER, Genetik

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Hannes STOCKINGER, Immunologie

Mit dem Berufstitel „Professor“ ausgezeichnet wurden:

Dr. Michael EISENMENGER, Urologie

Oberarzt MedRat Dr. Friedrich GILL, Gynäkologie

Bezirksrat a.D. Mag. Christian MERTENS, Geschichte

Univ.-Lektor Mag. Dr.h.c. Dr. Günther THÜRY, Altertumswissenschaften

