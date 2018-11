PLAYMOBIL ist "Lizenznehmer des Jahres"

München (ots) - PLAYMOBIL gewinnt erneut den LIMA Award Germany und wird damit zum zweiten Mal in Folge in der Kategorie "Lizenznehmer des Jahres" ausgezeichnet. Der begehrte Preis der Lizenzindustrie wird seit 2001 von der LIMA (Licensing Industry Merchandisers' Association) an die Besten der Branche vergeben. Die Bekanntgabe der diesjährigen Gewinner fand im Rahmen der Lizenzmesse der LIMA, dem Licensing Market 2018, in München statt.

"Die Auszeichnung freut uns sehr. Der Preis ist eine wertvolle Bestätigung, dass es uns gelingt auf die richtigen Themen zu setzen und unser Markenerlebnis nachhaltig zu erweitern. Die Systemspielwelt von PLAYMOBIL begeistert für ein Thema und schafft hohe Verbundenheit. Darauf werden wir auch in Zukunft bauen und uns als Lizenzpartner weiter etablieren", so die Unternehmensleitung der Brandstätter Gruppe.

"Das erreichen wir durch unsere hohe Präsenz im Handel und neue Ansätze für ein erfolgreiches globales Marketing. Mit sorgsam ausgewählten Themen adressieren wir neue Zielgruppen und treue Fans, die sich auch in Zukunft auf einen spannenden Mix aus klassischen Spielwelten und völlig neuen Themen freuen dürfen."

Nach der erfolgreichen Umsetzung einer ersten Porsche-Lizenz, des Filmklassikers "Ghostbusters" und DreamWorks Dragons im vergangenen Jahr, hat PLAYMOBIL das Lizenz-Portfolio 2018 mit der beliebten DreamWorks-Animationsserie "Spirit - Riding Free" ergänzt.

