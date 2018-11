UEFA Europa League live: Rosenborg BK gegen den FC Salzburg morgen ab 20:15 Uhr exklusiv auf PULS 4 / Stargast im Studio: Zlatko Junuzovic

Das vierte Spiel des FC Salzburg in der UEFA Europa League Gruppenphase morgen, 20:15 Uhr, exklusiv im Free-TV auf PULS 4, im Livestream in der ZAPPN App sowie online auf SPOX.com.

Wien (OTS) - Morgen, Donnerstag, hält die UEFA Europa League wieder Einzug auf PULS 4 - live und exklusiv im Free-TV:



Morgen, 8. November, ab 20:15 Uhr: Rosenborg BK vs. FC Salzburg

PULS 4 überträgt live und exklusiv aus der PULS 4 Sportsbar sowie aus dem Stadion in Trondheim

Salzburg Spieler Zlatko Junuzovic erleidet kürzlich einen Muskelfaserris und kommt als Stargast in die PULS 4 Sportsbar



Das Rückspiel zwischen Rapid Wien und dem FC Villarreal sowie alle Höhepunkte des gesamten Spieltags präsentiert PULS 4 in einer ausführlichen Highlight-Sendung um 23:15 Uhr



Drei Spiele, drei Siege: Der FC Salzburg hält als Tabellenführer klar Kurs auf die K.o.-Phase in der UEFA Europa League. Gegen Rosenborg Trondheim dominierten die Österreicher zuletzt klar, schickten die Gäste mit drei zu Null Toren wieder nach Hause. Schlägt der norwegische Rekordmeister jetzt vor heimischer Kulisse zurück? Oder können die Salzburger auch am vierten Spieltag auswärts punkten? Nur so können die Rot-Weißen ihre ärgsten Verfolger in Gruppe B, RB Leipzig und Celtic Glasgow, weiter auf Distanz halten. PULS 4 SPORT überträgt die Partie am Donnerstag ab 20:15 Uhr live aus der PULS 4 Sportsbar sowie dem Lerkendal-Stadion in Trondheim.



PULS 4 SPORT-Team am 8. November 2018:

Moderation: Florian Knöchl

Kommentator: Michael Gigerl

Experte: Johnny Ertl

Reporter: Mario Hochgerner

STARGAST: Zlatko Junuzovic





UEFA Europa League live: Rosenborg BK vs. FC Salzburg

Morgen, Donnerstag, um 20:15 Uhr live auf PULS 4



Highlights aller Spiele exklusiv auf PULS 4. Die Partie Rapid Wien gegen den FC Villarreal sowie alle Höhepunkte aus Matchday vier präsentiert PULS 4 ab 23:15 Uhr.



LIVE im TV und im LIVESTREAM. Die UEFA Europa League exklusiv im Free-TV live auf PULS 4, im Livestream in der ZAPPN App und online auf SPOX.com.

