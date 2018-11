Die Wiedergeburt der weißen Trüffel

Das Zertifikat für garantierte Qualitätstrüffel endlich in Österreich

Wien (OTS) - Keine, wie diese Saison, konnte die Essenz der weißen Trüffel (Tuber Magnatum Pico) -der guten! - besser wieder lancieren!

Die Saison 2018 hört sich vielversprechend an und wird der perfekte Jahrgang für die berühmte Knolle der Küche sein.



Die Abwechslung von Regen und Sonne hat so ein schönes Grün verströmt, das sich von Mai bis in den späten Sommer ausgedehnt hat.

Das bedeutet, gesunde und blühende Pflanzen und somit auch reichliche Trüffel bester Qualität. Die Saison 2017 war im Vergleich, gelinde gesagt, sehr enttäuschend.

Die Firma Cibus, nach ihrer jahrelangen Erfahrung als Österreichs marktführender Trüffelvertrieb, führt heute in Österreich das Zertifikat für Qualitätstrüffel ein, was in Italien schon seit einigen Jahren gesetzlich geregelt ist.

Cibus entsteht und wächst in einem Gebiet, wo die weiße Trüffel beheimatet ist. Arnaldo Miliffi und sein Sohn Luca, Meilensteine der Firma, verteidigen seit jeher den Wert dieser Knolle, sie schützen dabei ihre Qualität, Gesundheit und garantieren seine Frische.

Die Qualität der weißen Trüffel von Cibus entsteht aus der Kombination verschiedener Faktoren. Der Einkauf der Trüffel direkt beim Trüffelsucher, nur in den Gebieten Italiens, wo das Unterholz reich an Düften ist, wo das Mikroklima, die Höhe und die Konzentration an Pflanzen für Trüffel angemessen sind. Außerdem, die Ernte nur in den vom Gesetz geregelten Zeiten und nur wenn die Knollen reif sind, die jahrelange Erfahrung in dem Bereich, die Symbiose zwischen Mensch und Natur, schaffen die perfekte Grundlage, um naturreine Qualitätsprodukte, wie diese weiße Trüffel zu bewahren.

Und nicht zuletzt, was Cibus unterscheidet, ist die Garantie, Einzelhändler und Gastronomie täglich frische Produkte bis 24 Stunden nach seiner Ernte zu liefern.

Jedoch hat die starke Nachfrage an weißer Trüffel dazu geführt, dass sich ein paralleles Geschäft entwickelt hat, das sich auf falsche Werte stützt und somit die Exzellenz und die Glaubwürdigkeit des Produktes selbst gefährdet hat.

Tausende Trüffelsorten geringer Qualität werden verfälscht und für weiße Trüffel ausgegeben. Dies hat zu einem Handel geführt, der weit über die Grenzen der Legalität hinausgeht.

Weltweit wird Trüffel gesucht und verkauft. Die wahren Trüffelsucher, seltene Handwerker, werden aber immer weniger und müssen geschützt werden.

Wie es im Vorjahr schon zu sehen war, zeigt auch der Endverbraucher jetzt immer mehr Interesse daran. Trotzdem fehlt noch eine angemessene Aufklärung zum Thema.

Die Firma Cibus ist stolz darauf, mit dem Zertifikat “Qualitätstrüffel”, eine Garantie für die Qualität der weißen Trüffel in Österreich einführen zu dürfen.

Der Endverbraucher hat in einem von Cibus belieferten Geschäft oder Restaurant die Möglichkeit, ein Qualitätssiegel zu erkennen und das entsprechende Zertifikat anfordern zu können. Der erste Schritt gegen Fälschungen.

Die Firma Cibus wird außerdem im Laufe der Saison 2018 (vom letzten Septembersonntag bis zum 31. Dezember) sowie auch anlässlich der geplanten Veranstaltungen, Geheimnisse über die Trüffelwelt enthüllen, mit der Absicht, durch eine unveröffentlichte Version mit dem Titel “weiße Trüffel, die große Lüge”, über alle Hintergründe dieser Welt zu berichten.



Wer Kontakt zum Trüffeljäger Luca Miliffi sucht, wählt die Nummer 0043-676-9108047.

Exklusiver Trüffel Dinner bei Marco Simonis mit Trüffelexperte Luca Miliffi

Trüffel-Dinner mit 6 großartigen Trüffelgerichten und mit der Beratung vom Trüffelexperte Luca Miliffi, der spannende Geschichten aus der Trüffelwelt erzählen wird.



Datum: 08.11.2018, 18:00 - 22:00 Uhr

Ort: Marco Simonis - Bastei 10

Dominikanerbastei 10, 1010 Wien, Österreich

Url: http://www.marcosimonis.com/bastei10-dinner-3-2/

Truffle experience in the exclusive Lorely-Saal

Das Lorely-Saal eröffnet das Pop up Delikatessengeschäft. Am Eröffnungstag am 10. November wird Luca Miliffi um 17 Uhr im kleinen Straßenlokal persönlich anwesend sein und seine Trüffelspezialitäten erklären.Dazu gibt es noch frisches Gemüse, Kartoffeln, Kürbisse und Honig der Wiener Gärtner und von Bauernhöfen aus Niederösterreich, sowie Wiener Wels - geräuchert und frisch.

Datum: 10.11.2018, 17:00 - 22:00 Uhr

Ort: Lorely-Saal

Penzinger Straße 72, 1140 Wien, Österreich

Url: https://www.lorely-saal.at/

Urban truffle bei Marco Serra mit Trüffelexperte Luca Miliffi

Patron Marco Serra und Chefköchin Valeria Cojocaru werden außergewöhliche, hausgemachte Trüffelgerichte, wie bei Mama zu Hause, vorbereiten. Dabei wird Trüffelexperte Luca Miliffi persönlich anwesend sein und alles rund um die Trüffelwelt erzählen. Marco Serra bietet die Möglichkeit, Trüffel und Trüffelprodukten zu Sonderpreisen zu kaufen.

Datum: 22.11.2018, 18:00 - 22:00 Uhr

Ort: Marco Serra

Ungargasse 53, Wien, Österreich

Url: http://www.marcoserra.at/

Cibus nimmt am Feinschmeckerfestival Eat Berlin goes nach Wien teil, zum ersten Mal in Österreich!

Die Firma Cibus nimmt am rennomierten Feinschmeckerfestival Eat Berlin, zum ersten Mal in Wien, teil!

Am 12. November 2018 um 18 Uhr werden die Berliner Zwei-Sterne-Köche Hendrik Otto, Sebastian Frank und Marco Müller gemeinsam mit Fernseh- und Haubenköchin Jaqueline Pfeiffer, zwei Sterne-Koch Silvio Nickol und Drei-Haubenkoch Richard Rauch, sowie Meisterpatissière Eveline Wild einen außergöhnlichen Abend gestalten. Das Alles unter dem Ehrenschutz von Bürgermeister Dr. Michael Ludwig und Stadtrat Peter Hanke.

Datum: 12.11.2018, 17:00 - 22:00 Uhr

Ort: Lorely-Saal

Penzinger Straße 72, 1140 Wien, Österreich

Url: https://www.eat-berlin.de/

Trüffelkulinarium mit Trüffelmenü im Bootshaus mit "Trüffelpapst" Luca Miliffi

Der berühmte Haubenkoch vom Restaurant Bootshaus in Traunkirchen Lukas Nagl und sein gesamtes Team wird feine Trüffelgerichte vorbereiten. Den Abend wird vom Trüffelpapst Luca Miliffi begleitet, der die Möglichkeit bietet,Trüffel und Trüffelprodukte zu Marktpreisen vor Ort zu kaufen. Der spezielle Abedend wird mit Blick auf dem traumhaften Traunsee stattfinden.

Datum: 17.11.2018, 17:00 - 22:00 Uhr

Ort: Restaurant Bootshaus

Klosterplatz 4, 4801 Traunkirchen, Österreich

Url: https://www.dastraunsee.at/kulinarik/restaurant-bootshaus/

Trüffelkulinarium in der Poststube 1327 mit "Trüffelpapst" Luca Miliffi

Das gesamte Team von der Posstube 1327 wird feine Trüffelgerichte vorbereiten und "Trüffelpapst" Luca Miliffi wird Trüffelprodukte & Trüffeln zu Marktpreisen vor Ort verkaufen.

Eine garantierte Gennussfreude und einen gemütlichen Nachmittag am schönen Traunsee.

Datum: 18.11.2018, 11:00 - 16:00 Uhr

Ort: Poststbe 1327

Ortsplatz 5, 4801 Traunkirchen, Österreich

Url: https://www.hotel-post-traunkirchen.at/kulinarik/wirtshaus-poststube-1327/

Special Guest "Trüffeljäger" Luca Miliffi bei der VIP Opening "Moët & Chandon: Winter Chalet on ICE

Anlässlich der Eröffnung vom Moët & Chandon: Winter Chalet im Restaurant Regina Margherita wird Luca Miliffi exklusiv getrüffelte Eier von Paolo Parisi live kochen!

Datum: 19.11.2018, 18:00 - 22:00 Uhr

Ort: Regina Margherita, Im Innenhof der Pizzeria Regina Margherita

Wallnerstraße 4, 1010 Wien, Österreich

Url: https://www.barbaro.at/single-post/2017/11/29/Das-MO%C3%8BT-CHANDON-WINTER-CHALET-%E2%80%93-eingebettet-in-einen-Tannenwald-und-doch-im-Herzen-von-Wien-%E2%80%93-ist-der-neue-tempor%C3%A4re-Hotspot-f%C3%BCr-unvergessliche-Moetmoments

Trüffel & Chips

Andrea Cipriano zusammen mit seiner Lebensgefährtin Carmela Bisogno und Trüffelexperte Luca Miliffi werden zum ersten Mal in Wien ein komplettes Fischmenü mit Trüffel präsentieren.

Luca Miliffi wird dabei den Abend begleiten, Trüffel und Trüffelprodukte zu Marktpreisen verkaufen. Andrea Cipriano wird dabei die Frische vom Meer bringen und Luca Miliffi den Duft vom Hunterholz.

Eine Garantie für die Gaumenfreude!

Datum: 30.11.2018, 18:00 - 22:00 Uhr

Ort: Cucina Cipriano

Aegidigasse 15, 1060 Wien, Österreich

Url: https://www.facebook.com/cucinaCipriano/

Rückfragen & Kontakt:

Trüffelexperte Luca Miliffi

+43-676-9108047

info @ cibusitaly.it

www.cibusitaly.it