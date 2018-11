EINLADUNG zur Pressekonferenz - Herzinsuffizienz: Österreichischer Patientenbericht

Die Präsentation der Ergebnisse des ersten österreichischen Patientenberichts zu Herzinsuffizienz

Wien (OTS) - Entscheidungen im Gesundheitswesen betreffen primär die Patientinnen und Patienten. Trotz aller Bemühungen zur Stärkung ihrer Position besteht nach wie vor eine Reihe von Hürden, die eine adäquate Berücksichtigung der Patienteninteressen verhindern. Ziel des Österreichischen Patientenberichtes ist, den Patientinnen und Patienten die Möglichkeit zu bieten, ihre tatsächlich empfundenen Wünsche und Bedürfnisse, sowie ihr subjektives Erleben in einer möglichst unbeeinflussten Weise transparent zu artikulieren. Wir laden Sie zur Präsentation der Ergebnisse des ersten österreichischen Patientenberichts zu Herzinsuffizenz ein.

Datum: Dienstag, 27. November 2018

Uhrzeit: 10:00 Uhr

Ort: Presseclub Concordia (Clubraum), Bankgasse 8, 1010 Wien

Am Podium:

Univ.-Doz. Dr. med. univ. Martin Hülsmann , Leiter der Herzinsuffizienz-Ambulanz des AKH Wien, Leiter AG Herzinsuffizienz ÖKG

, Leiter der Herzinsuffizienz-Ambulanz des AKH Wien, Leiter AG Herzinsuffizienz ÖKG Dr. Sigrid Pilz , Wiener Patientenanwältin

, Wiener Patientenanwältin Franz Radl , Patient und Präsident des Wiener Herzverbands

, Patient und Präsident des Wiener Herzverbands Dr. Heidemarie Prager, Niedergelassene Kardiologin und Internistin

Moderation: Mag. Hanns Kratzer, GF Peri Consulting

Um Anmeldung unter pr @ welldone.at oder 01/402 13 41-37 wird gebeten.

Hintergrundinformation

Herzinsuffizienz ist eine ernstzunehmende Erkrankung, die unbehandelt zum Tod führt. 50 % bis 80 % (1) der Patientinnen und Patienten sterben innerhalb von fünf Jahren nach der Diagnose. Sie ist weiter verbreitet, als den meisten bewusst ist, und die Häufigkeit ihres Auftretens ist stetig im Steigen begriffen. Obwohl momentan österreichweit bis zu 300.000 (2) Personen an Herzinsuffizienz leiden und run 14.000 (3) jährlich daran sterben, wird die Erkrankung in der breiten Öffentlichkeit nicht als gravierend wahrgenommen.

