Randstad weltweiter Marktführer in der Personaldienstleistung

Wien (OTS) - Randstad ist seit heute weltweiter Marktführer in der Personaldienstleistung. Das Niederländische Unternehmen wurde 1960 gegründet und konnte seitdem in fünf Kontinente und 38 Länder expandieren.

“Wir sind unheimlich stolz darauf, nun weltweiter Marktführer zu sein. Wir sehen dies als Zeichen der Anerkennung für unser unermüdliches Streben nach Perfektion und der Leidenschaft mit der unsere Mitarbeiter tagtäglich Jobsuchende und Unternehmen zusammenführen”, so Michel Verdoold, CEO von Randstad Österreich. “Unsere Mission ist es, Menschen und Unternehmen dabei zu unterstützen ihr ganzes Potential zu entfalten. Es ist uns wichtig, unseren Kandidaten nicht nur bei der Jobsuche, sondern auch in der persönlichen und beruflichen Entwicklung weiterzuhelfen.”

Randstad ist ein Unternehmen, das seit jeher sehr stark von seinen Werten getrieben wird. Die Unternehmenskultur, die 1977 offiziell als “kennen, dienen, vertrauen” definiert wurde, hat bis heute ihre Gültigkeit und ist mehr als nur ein Mission Statement. “Human Forward” ist seit Oktober 2017 unser neues Versprechen an die Welt. Mit diesem zukunftsweisenden Markenversprechen werden wir unsere Rolle weiter formen und die Position als Marktführer nachhaltig sichern.

Übergeordnetes Ziel ist es, bis 2030 das Arbeitsleben von weltweit 500 Millionen Menschen mitzubestimmen. Unsere “Tech & Touch”-Strategie ist ein wichtiger Bestandteil um dieses Ziel zu erreichen und die Führungsrolle in der HR-Branche über die nächsten Jahre weiter auszubauen. Randstad ist der vertrauenswürdige menschliche Partner in der technologiegetriebenen Welt der Talente.

Key Facts

668,800 Menschen unterstützen wir täglich im Arbeitsleben

212,200 Permanent Placements

37,930 Mitarbeiter weltweit

4,858 Standorte in 39 Ländern

23.3 Milliarden EUR Umsatz

Über Randstad

Die Randstad Gruppe ist weltweiter Marktführer in der Human Resources Branche und spezialisiert auf Lösungen für flexible Arbeit und Personaldienstleistungen. Wir unterstützen Menschen und Unternehmen dabei ihr ganzes Potential zu entfalten. Unsere Dienstleistungen reichen von Zeitarbeit und Personalvermittlung bis hin zu Inhouse Services, Professional Services und HR-Lösungen (inkl. RPO, MSP und Outplacement). Randstad ist unter den Top-3-Anbietern in Argentinien, Belgien und Luxemburg, Kanada, Chile, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Indien, Italien, Mexiko, den Niederlanden, Polen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und den Vereinigten Staaten und hat führende Positionen in Australien und Japan. Mit Ende des Geschäftsjahres 2017 hat Randstad 38.331 Mitarbeiter und 4.858 Standorte in 39 Ländern. Der Umsatz 2017 betrug € 23.3 Milliarden. Randstad wurde 1960 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Diemen, Niederlande. Randstad N.V. ist an der NYSE Euronext Amsterdam börsennotiert. Mehr Informationen unter www.randstad.com und www.randstad.at .

