AVISO: GPA-djp-Pressekonferenz „Mehr geht immer!“ – Tipps für den neuen Job!

Präsentation einer IFES-Befragung zum Thema Berufseinstieg

Wien (OTS) - Der Berufseinstieg ist für junge Menschen ein einschneidendes Ereignis in ihrem Leben. Das Meinungsforschungsinstitut IFES hat im Auftrag der GPA-djp junge Berufstätige und Menschen in Ausbildung über ihre Erfahrungen beim Einstieg in die Arbeitswelt befragt. Zur Präsentation der Ergebnisse und der Aktivitäten im Rahmen einer GPA-djp-Aktionswoche „Mehr geht immer!“ laden wir die VertreterInnen der Medien herzlich ein.

Ihre GesprächspartnerInnen:

Barbara Teiber, geschäftsführende Vorsitzende der GPA-djp

Susanne Hofer, Bundesjugendvorsitzende der GPA-djp

Georg Michenthaler, IFES



Termin: Montag, 12. November 2018, 10 Uhr

Ort: Cocoquadrat, Wiedner Hauptstraße 65, 1040 Wien



Wir würden uns freuen, Sie bei dieser Pressekonferenz begrüßen zu dürfen!

