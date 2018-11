Tag der Putzfrau – Mehr Respekt und Wertschätzung sind gefragt!

vida-Rosensteiner: „Unsichtbare Berufsgruppe leistet wertvollen Beitrag für uns alle“

Wien (OTS) - Mit einer kleinen Aufmerksamkeit hat sich heute der Fachbereich Gebäudemanagement der Gewerkschaft vida bei den Reinigungskräften in der ÖGB-Zentrale in Wien bedankt. „Am 8. November ist der Internationale Tag der Reinigungskraft und als Zeichen der Wertschätzung haben wir den Kolleginnen Blumen überreicht“, so Monika Rosensteiner, Vorsitzende des Fachbereichs Gebäudemanagement. Gleichzeitig fordert die vida-Gewerkschafterin mehr Respekt gegenüber Reinigungskräften und bessere Arbeitsbedingungen: „Nicht nur am 8. November, sondern bei jedem Einsatz der Kolleginnen und Kollegen!“

Löhne müssen steigen

Drei Viertel der (vorwiegend weiblichen) Reinigungskräfte geben laut dem aktuellen Arbeitsklima Index der AK OÖ an, dass ihr Einkommen nicht oder kaum zum Leben ausreicht. „Das liegt daran, dass es eine Teilzeitbranche ist. Es ist kaum Vollzeitbeschäftigung möglich, da die meisten Auftraggeber diese Dienstleistungen nur außerhalb der Betriebszeiten wollen. Es entstehen Arbeitsverhältnisse bis maximal 25 Stunden und daraus resultiert ein geringerer Verdienst“, so Rosensteiner. Sie betont, dass „Reinigung ihren Wert hat und die Beschäftigten ihren Preis. Die Beschäftigten müssen von ihrer Arbeit auch leben können. Unser Ziel heißt: 1.700 Euro Mindestlohn so rasch wie möglich!“

Reinigung muss sichtbar werden

Die Arbeitszeiten an den Tagesrändern sieht Rosensteiner als eine der Hauptursachen für den Job-Frust bei vielen Reinigungskräften: „Wir wissen, dass sich viele KollegInnen schlicht und einfach alleine gelassen fühlen. Ihre Arbeit ist oft unsichtbar, weil sie in der Regel am frühen Morgen oder späten Abend arbeiten. Reinigung muss endlich sichtbarer werden. Im ÖGB arbeiten die Kolleginnen und Kollegen untertags und sind daher weitgehend bekannt. So entsteht Wertschätzung und die steigert die Motivation der Beschäftigten.“

Faire Vergabekriterien

Rosensteiner verweist zudem darauf, dass „besonders in der Reinigungsbranche Auslagerung an private Firmen an der Tagesordnung stehen. Das Motiv dahinter ist, dass Dienstleistungen billiger werden. Die Qualität und Wertschätzung bleiben dabei leider oft auf der Strecke.“ Genau aus diesem Grund hat die Gewerkschaft vida Kataloge für faire Vergabekriterien im Bereich Reinigungsdienstleistungen ausgearbeitet. Mit Hilfe dieser Kataloge können sich AuftraggeberInnen bei der Erstellung der Ausschreibung orientieren, welche Kriterien sie heranziehen müssen, um vom Billigstbieterprinzip zum Bestbieterprinzip zu kommen. Ziel ist es, dass nicht mehr nur die gesetzlichen Mindestforderungen erfüllt werden, sondern auch Sozialkriterien, wie Aus- und Weiterbildung oder bessere Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf. (Download-Link zum Katalog siehe unten)

Arbeitsbedingungen verbessern

Rosensteiner betont zudem, dass sich die Arbeitsbedingungen in der Branche deutlich verbessern müssen: „Viele Kolleginnen und Kollegen arbeiten unter Schmerzen. Laut Erhebungen klagen etwa überdurchschnittlich viele Beschäftigte über Kreuzschmerzen oder Rückenprobleme. Angebote zur Gesundheitsvorsorge sind jedoch Mangelware.“ Abschließend dankt Rosensteiner im Namen der Gewerkschaft vida „allen Beschäftigten in der Reinigungsbranche. Sie liefern wertvolle, aber viel zu wenig geschätzte Arbeit. Die Beschäftigten können sich sicher sein, dass wir uns als Gewerkschaft vida weiter für bestmögliche Arbeitsbedingungen, Ausbildung und Bezahlung einsetzen“.

Fotos der Danke-Aktion gerne auf Anfrage.

Download-Link zum Vergabekatalog: https://bit.ly/2Jnm6Zr

