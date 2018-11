ORF SPORT + mit den Highlights von der LOTTERIEN Sporthilfe-Gala 2018

Am 7. November im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 7. November 2018, in ORF SPORT + sind „GP Confidential 2018 – Das Formel 1 Magazin“ um 19.00 Uhr, das „FIS Alpine Ski World Cup Magazin 2018/19“ (Sölden) um 19.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sowie die Höhepunkte von der Lotterien Sporthilfe-Gala 2018 um 20.15 Uhr und vom Grand Slam in den Standardtänzen Stuttgart 2018 um 22.05 Uhr.

In der Marx Halle in Wien wurden im Rahmen der 22. LOTTERIEN Sporthilfe-Gala Österreichs Sportlerinnen und Sportler des Jahres geehrt. Mit einem Reinerlös von 460.000 Euro ist die LOTTERIEN Sporthilfe-Gala die größte Sport-Benefiz-Gala Österreichs. Gewählt werden die Sportlerinnen und Sportler des Jahres von den Mitgliedern von Sports Media Austria, Österreichs Sportjournalistenvereinigung – 2018 zum bereits 70. Mal. Ihre Titel aus 2017 verteidigen konnten Anna Gasser und Marcel Hirscher, der nun Rekordsieger bei den Herren ist. „Mannschaft des Jahres“ ist der FC Salzburg. Ihren siebenten Titel als „Sportlerin des Jahres mit Behinderung“ feierte Claudia Lösch. „Sportler des Jahres mit Behinderung“ wurde zum vierten Mal Thomas Geierspichler. Den Hero für die „Special Olympics Persönlichkeit des Jahres“ erhielt Romana Zablatnik. „Aufsteiger des Jahres“ ist David Gleirscher. „Trainerpersönlichkeit des Jahres“ wurde Gregor Högler, „Sportler mit Herz“ Extremradler Michael Strasser.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die ORF-TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden.

(Stand vom 6. November, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at