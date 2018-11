Abris verkauft Kopernikus Technology, Serbiens zweitgrößter Kabel-TV- und Breitbandservicedienstleister, nach 22 Monaten Wartezeit

Warschau, Polen (ots/PRNewswire) -

Abris Capital Partners, führender mittelständischer Private-Equity-Vermögensverwalter für Zentral- und Osteuropa, hat 100% seiner Anteile an seinem serbischen Portfolio-Unternehmen, Kopernikus Technology, an Telekom Serbia verkauft. Die Transaktion wurde am 1. November 2018 unterzeichnet.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/555610/Abris_Capital_Partners_Logo.jpg )

Ende 2016 erwarb Abris CEE Mid-Market Fund III eine Mehrheitsbeteiligung an Kopernikus Technology. Seither hat das Unternehmen intensiv in Ausbau und Servicequalität investiert. Vor dem Verkauf an Telekom Serbia war Kopernikus Technology als führender Konsolidierer für Serbiens Kabelbranche tätig, nachdem über 20 kleinere Kabel-TV-Dienstleister übernommen und erfolgreich integriert werden konnten.

Milorad An?elic von Abris Capital Partners:

"Im Rahmen eines Gemeinschaftsprojekts mit unserem Mitgesellschafter Srdan Milovanovic konnten wir das bereits bestehende Managementteam stärken und mit Fachwissen im Bereich Unternehmensführung zur aktiven Unterstützung des Managements beitragen. Wir legen großen Wert auf das Implementieren unserer Strategie, in Glasfaserinfrastruktur und Digitalisierung zu investieren, um unseren Kunden das attraktivste Content-Angebot und die qualitativ hochwertigsten Dienstleistungen auf dem Markt bieten können. In weniger als zwei Jahren seit unserer Investition konnte Kopernikus durch eine Kombination aus organischem Wachstum und Unternehmenskäufen seinen Abonnentenbestand um mehr als 25% erweitern. Wir sind hocherfreut, dass ein Unternehmen von Telekom Serbias Größenordnung und Ruf den Wert von Kopernikus Technology zu schätzen weiß", fasst Milorad An?elic zusammen, Partner bei Abris Capital Partners.

Predrag ?ulibrk, CEO von Telekom Serbia, bemerkt:

"Telekom Serbia gilt als führender Telekommunikationsdienstleister der Region und Kopernikus ist der zweitgrößte Kabel-TV- und Breitbanddienstleister Serbiens mit einem qualitativ hochwertigen Kabelnetzwerk sowie einer Glasfaserinfrastruktur - Vorzüge, die wir äußerst wertschätzen. Diese Übernahme lässt uns unseren Kundenstamm erweitern und unsere geographische Präsenz auf einem unserer Kernmärkte ausdehnen, wo wir als größter Konsolidierer tätig sind."

Srdjan Milovanovic von Kopernikus Technology fügt hinzu:

"Gemeinsam mit Abris Capital Partners konnten wir die Marktposition von Kopernikus Technology als zweitgrößtes Unternehmen festigen, indem wir kontinuierlich in unser Netzwerk und in die Qualität unseres Dienstleistungsangebots investieren. Es freut mich, dass der von uns gemeinsam erbrachte Mehrwert das Interesse eines Käufers vom Format und Ruf wie Telekom Serbia geweckt hat. Mit Zuversicht behaupte ich, dass sie sowohl den Entwicklungsprozess des Unternehmens als auch den der Dienstleistungsqualität vorantreiben werden, um auch weiterhin bereits existierende sowie zukünftige Kunden zufriedenstellen zu können."

Rückfragen & Kontakt:

Monika Olczak

m.olczak @ abris-capital.com

+48664008187