Wien (OTS) - Neben der Schwefel-Thermalquelle Oberlaa könnte es bald auch in der Wiener Innenstadt einen Wellness-Tempel mit Schaffelbad geben. Möglich machen das die erst kürzlich entdeckten heißen Thermalquellen direkt unter der Kärntner Straße. Nach ersten Testbohrungen können die Bauarbeiten für die Thermenlandschaft mitten im Zentrum Wiens im Frühjahr 2019 starten. Know-how in Sachen Thermen, Wellness und Kulinarik liefert die steirische Tourismusregion Fürstenfeld gemeinsam mit der Therme Loipersdorf und der Frutura Thermal-Gemüsewelt. Einen wichtigen Part bei der Realisierung des Thermenprojekts übernimmt der Verein der Steirer in Wien.



Details zu dieser neuen Tourismusattraktion im Herzen Wiens möchte Ihnen der Verein der Steirer gemeinsam mit dem Know-How-Partner Fürstenfeld am Freitag, 9. November 2018, um 11:10 Uhr persönlich vorstellen.



Vor Ort anwesend sind:

• Franz Jost, Bürgermeister von Fürstenfeld

• Mag. Andreas Zakostelsky, Obmann des Vereins der Steirer in Wien

• Elisabeth Hakel, Obmann-Stellvertreterin

• Edith Müller, Obmann-Stellvertreterin

sowie weitere Vorstandsmitglieder des Vereins der Steirer in Wien und Vertreter der Region Fürstenfeld



Einladung zum Dreh- und Fototermin: "Sensationsfund: Heiße Quellen unter Kärntner Straße entdeckt"

Datum: 09.11.2018, 11:10 Uhr

Ort: U1-Ubahn-Abgang

Kärntner Straße, 1010 Wien, Österreich

