Geld verdienen mit jedem Trade: Guidants ist Kooperationspartner des neuen Prämien-Portals Billiger Handeln

München (ots) - Kaum einer, der noch nicht an einem der zahlreichen Cashback- oder Prämienprogramme teilnimmt. Ob beim Online-Shopping, im stationären Einzelhandel oder bei der Eröffnung eines Girokontos. Im Bereich Trading ist das Prinzip zwar durchaus vorhanden, aber noch längst nicht Usus. Das soll sich ändern - mit dem neuen Portal Billiger Handeln (www.billiger-handeln.de), das sich mit Guidants (www.guidants.com) einen bekannten Partner im Börsenbereich ins Boot geholt hat.

So funktioniert Billiger Handeln

Für den Kunden ist der Prozess ganz einfach: Er eröffnet ein Konto über Billiger Handeln bei einem der aufgeführten Partnerbroker und registriert sich kostenlos für das Prämien-Programm. Billiger Handeln erhält für jeden ab sofort durchgeführten Trade Provisionen des Partnerbrokers, die das Portal zum Großteil an den Kunden zurückgibt. Die Höhe der Gutschrift ist abhängig vom Broker, der Anzahl der Trades und von den gehandelten Assets.

Guidants liefert Sachprämien zur Steigerung des Tradingerfolgs

Im Gegensatz zu vielen Cashback-Programmen muss sich der Kunde bei Billiger Handeln nicht zwischen Geld- und Sachprämien entscheiden, sondern bekommt beides. Die Sachprämien stellt die Investment- und Analyseplattform Guidants der BörseGo AG. "Wichtig ist uns, dass die Sachprämien nicht nur ein netter Zusatz sind, sondern maßgeblich zur Steigerung des Tradingerfolgs beitragen", so Thomas Gansneder, Geschäftsführer der Guidants Trading GmbH, die das Prämien-Portal Billiger Handeln ins Leben gerufen hat. Sachprämien sind deshalb unter anderem Trading-Services, Kurspakete oder ein Charting-Lehrgang.

Start mit GKFX und WH SelfInvest

An den Start ging Billiger Handeln mit den CFD- und Forex-Brokern GKFX und WH SelfInvest, weitere folgen in Kürze. Neben den fixen Partnerbrokern wird es zusätzlich immer wieder Aktionen mit weiteren (Online-)Brokern geben.

Mehr unter www.billiger-handeln.de

Über Guidants

Guidants ist die personalisierbare Investment- und Analyseplattform der BörseGo AG, den Machern des Finanzportals GodmodeTrader (www.godmode-trader.de). Mit ihr können Anleger und Trader die Märkte beobachten, charttechnisch und fundamental analysieren und mit Experten sowie untereinander diskutieren. Ist die Investmententscheidung getroffen, kann der Nutzer direkt über die Multi-Brokerage-Plattform handeln. Guidants ist in der Basisversion kostenlos und soll so zur Demokratisierung von Börseninformationen beitragen, damit jeder an den Märkten wie ein Profi agieren kann. www.guidants.com

