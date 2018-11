ORF III am Mittwoch: „Heimat Österreich“ in den steirischen Alpen, „Land der Berge“ im wilden Ötztal

Außerdem: Wissenschaftsschwerpunkt zum Thema „Männergesundheit“ in „treffpunkt medizin“ und „MERYNS sprechzimmer“

Wien (OTS) - Am Mittwoch, dem 7. November 2018, zeigt ORF III Kultur und Information zwei ORF-III-Neuproduktionen: Den Auftakt macht die neue „Heimat Österreich“-Doku „Mariazell und St. Lambrecht – in den steirischen Alpen“ (20.15 Uhr) von Thomas Bogensberger. Mariazell ist die große Pilger-Basilika Österreichs: ein imposanter Kirchenbau eingebettet in eine der schönsten Landschaften Mitteleuropas. Betreut wird die Gemeinde Mariazell von St. Lambrecht aus, einem Benediktinerstift, das ebenfalls malerisch in die steirischen Alpen gebaut worden ist. Der Film porträtiert diese Region mit ihren Menschen und Traditionen, zeigt die Schönheiten und auch die Härten des alpinen Lebens und erzählt, wie das religiöse Leben sich hier mit dem Alltag harmonisch verbindet. „Land der Berge“ führt anschließend ins „Wilde Ötztal“ (21.05 Uhr). In eindrucksvollen Luftaufnahmen taucht Hans Jöchler in der ORF-III-Neuproduktion in die Gebirgswelt Tirols ein. Im Fokus steht dabei der höchste Berg des Bundeslands – die Wildspitze. Nach ausführlichen Gipfelflügen kehrt die Doku auf den Talboden zurück und besucht den Ort Oetz mit seinen bemalten Häusern und dem altehrwürdigen Hotel Kassl sowie das Fundus-Tal mit seinem legendären Almabtrieb.

Danach behandelt ein ORF-III-Wissenschaftsschwerpunkt das Thema Männergesundheit. Den Auftakt macht „treffpunkt medizin“ unter dem Motto „Hormone, Sex und niemals krank: So geht Männergesundheit?!“ (21.55 Uhr). Im Mittelpunkt stehen die Auswirkungen des männlichen Selbstverständnisses auf Sexualität und Gesundheit und damit verbunden die Frage, wie die Psyche des Mannes auf die eigene Krankheit sowie ein Eingeständnis von Schwäche reagiert.

„MERYNS sprechzimmer“ geht danach in „Männersache Gesundheit: Die schwache Seite des starken Geschlechts?“ (22.45 Uhr) der Wechselwirkung von Psyche und Physis des Mannes nach. Männer denken ständig nur an Sex, können nicht über ihre Gefühle reden und weinen nie – so lauten die gängigen Klischees. Doch wie ist es tatsächlich um Männer, ihre inneren Konflikte und ihre Gesundheit bestellt? Warum ist die durchschnittliche Lebenserwartung bei Männern, im Vergleich zu Frauen, um etwa fünf Jahre verkürzt? Woran kann verminderte Lust an der Sexualität liegen und kommen Männer tatsächlich auch in die Wechseljahre? Diese und weitere Fragen werden unter der Leitung von Siegfried Meryn im kontroversen Gespräch zwischen Alexandra Kautzky-Willer, Professorin für Gendermedizin an der MedUni Wien, Shahrokh F. Shariat, Leiter der Universitätsklinik für Urologie an der MedUni Wien/AKH Wien, und Markus Margreiter, Facharzt für Urologie und Andrologie, thematisiert.

