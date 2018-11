Wiener Linien starten Job-Offensive

PizzalieferantIn bringt den Traumjob ins Haus

Wien (OTS) - Die Wiener Linien gehen bei der Suche nach BewerberInnen neue, kreative Wege: Sie machen via Pizzaschachtel auf offene Stellen in ihrem Unternehmen aufmerksam. „Da ist für jeden Geschmack was dabei. Wir suchen MitarbeiterInnen, die Wien weiterbringen.“ Ab Anfang November werden 40.000 Pizzakartons mit dieser Botschaft in Wien und Niederösterreich ausgeliefert. Drei bis vier Wochen lang werden die Job-Inserate auf den Deckeln der Pizzaschachteln im Umlauf sein.

Seit Herbst haben die Wiener Linien wieder eine Jobwerbe-Offensive laufen. Gesucht werden MitarbeiterInnen im Fahrdienst – für U-Bahn, Straßenbahn und Bus – sowie MitarbeiterInnen für den Sicherheitsdienst, das Serviceteam und für die Werkstätten.

Kampagne macht auf 300 freie Stellen aufmerksam

Mit Sprüchen wie „Ich bringe alle ans Ziel“ oder „Ich bin mit Sicherheit die Richtige“ wird auf 300 offene Stellen aufmerksam gemacht. Seit Ende Oktober läuft die Job-Kampagne, die in Fahrzeugen und Stationen sichtbar ist. Aber eben auch auf Pizzakartons von vielen Pizzerien in Wien und Umgebung oder auf Kassenbons der Buchhandlung Thalia.

8.700 MitarbeiterInnen arbeiten bei den Wiener Linien in über 100 Berufen. Sie bringen 960 Millionen Fahrgäste im Jahr an ihr Ziel. Die Wiener Linien sind der größte öffentliche Verkehrsanbieter Österreichs. Weitere Infos finden Sie auf www.wienerlinien.at/karriere

