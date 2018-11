Medieneinladung zum Symposium am 7.11.: Gesundheitssportprogramm für alle Steirer

Steirer bewegen sich langfristig mehr: Das steirische Erfolgsprojekt JACKPOT revolutioniert das Gesundheitswesen. Nächste Schritte werden beim Symposium diskutiert.

Graz (OTS) - Wir möchten Sie sehr herzlich zum steirischen Gesundheitssport-Symposium am 07.11.2018 ab 12:30 Uhr im Meerscheinschlösschen in Graz (Mozartgasse 3) einladen, bei denen Neuigkeiten aus dem steirischen Erfolgsprojekt JACKPOT präsentiert werden.



JACKPOT revolutioniert seit 2015 das Gesundheitswesen in der Steiermark und sorgt dafür, dass sich Steirer langfristig nachweislich mehr bewegen. Hier ziehen einige Organisationen an einem Strang, um das für „Bewegungsmuffel“ konzipierte Bewegungsprogramm in vielen steirischen Regionen anzubieten: die Sozialversicherungsträger AUVA, PV, SVB, STGKK, VAEB unter der Federführung der SVA gemeinsam mit den Sportverbänden Sportunion, ASKÖ und ASVÖ sowie regionalen Sportvereinen und der Uni Graz.



Zum Höhepunkt der Veranstaltung debattieren ab 16:00 Uhr Vertreter der Politik, der Sportverbände und der Wissenschaft in einer Podiumsdiskussion über die entscheidende Frage: „Flächendeckung im Gesundheitssport: Fiktion oder bald Fakt?“



Mit dabei sind hier:

- Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Sylvia Titze, MPH, Universität Graz

- Mag. Walter Lunner, Generaldirektor-Stv. SVA

- Dr. Bernd Leinich, MBA, Geschäftsführer Gesundheitsfonds Steiermark

- Mag. Rudolf Weber, MAS, Vita Med Gesundheitszentrum

- Mag. (FH) Verena Krammer, MPH, STGKK

- Stefan Herker, Präsident SPORTUNION Steiermark



Näheres zu den Programmdetails finden Sie unter http://www.jackpot.fit/symposium.php - und bitten um Ihre Anmeldung bei Lena Grossschaedl unter Lena.Grossschaedl @ svagw.at.

Wir würden uns freuen, Sie als Vertreter der Medien ganz herzlich beim Symposium zu begrüßen.



