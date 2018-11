Bildungsniveau bei Care Leavern

Wien (OTS) - Bezugnehmend auf die vom Institut für Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung an der Universität Klagenfurt herausgegebene Studie zu Bildungschancen von Heimkindern können wir unterstreichen, dass diese deutlich schlechtere Startbedingungen haben als ihre Altersgenossen.

Den Vorwurf, dass Jugendhilfe Einrichtungen auf schnell erreichbare Abschlüsse drängen, teilen wir hingegen nicht. Ziel unserer Einrichtungen ist es seit mittlerweile 60 Jahren das Interesse und die Begabungen in jedem einzelnen jungen Erwachsenen zu finden und zu fördern: "Wir freuen uns, jährlich MaturantInnen unter unseren Jugendlichen zu feiern – viele von ihnen schließen trotz ihrer existentiellen Herausforderungen auf eigenen Beinen zu stehen, ein Universitätsstudium an und ab", so Prof. Erik Hanke, Präsident der Gesellschaft Österreichischer Kinderdörfer. Schwierig dabei ist es, eine entsprechende Maßnahmenverlängerung der Kinder- & Jugendhilfe zu erreichen – diese ist immer an eine laufende Ausbildung geknüpft und es gibt dafür auch keinen Rechtsanspruch.

Wichtig ist aus unserer Sicht, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen den veränderten gesellschaftlichen Bedingung angeglichen wird. „Ein Großteil der heute jungen Erwachsenen bekommt bis in dritte Lebensjahrzehnt hinein Unterstützung vom Elternhaus – eine Unterstützungsform die junge Menschen in unserer Einrichtung nicht erhalten können“, so Mag. (FH) Tanja Lechner, Geschäftsführerin der Gesellschaft Österreichischer Kinderdörfer. Umso wichtiger wäre es – ganz nach dem Motto 26 ist das neue 18 – sicherzustellen, dass sogenannte Heimkinder dieselben Bildungschancen erhalten wie nicht fremduntergebrachte Jugendliche. Die Kinder- & Jugendhilfe soll Ansprechpartner über den 18. Geburtstag hinaus bleiben um langfristig nachhaltige Erfolge beim Übergang in ein unabhängiges Leben zu gewährleisten. Eine bundesweite gesetzliche Regelung der Kinder- & Jugendhilfe ist dabei unerlässlich.

