Medieneinladung: Pressekonferenz zum Start von Ski4School in Salzburg

„Skination Österreich“: Kinder, ab auf die Piste!

Salzburg (OTS) -

Leistbarer Pistenspaß für Schulen und Kindergärten

Pressekonferenz mit Landesrat Mag. Stefan Schnöll, Mag. (FH) Paul Blaguss und Brigitte Kliment Obermoser, Salzburger Landes-Skiverband

Schulskikurse werden abgesagt, der private Skiurlaub ist zu teuer und dann kommt auch noch die kostspielige Ausrüstung ins Spiel – die Folge: Auch in Salzburg erlernen immer weniger Kinder den Nationalsport. Um auch weiterhin von der „Skination Österreich“ sprechen zu können, fehlt es an Nachwuchs. Genau dieser Problematik hat sich Blaguss angenommen und das Projekt „Ski4school“ ins Leben gerufen. Es trägt wesentlich zur Förderung des Wintersports für Schulkinder bei – ab dieser Saison profitieren auch Kindergarten-Gruppen von den professionell organisierten Skikursen. Schnelles, einfaches und vor allem leistbares Skifahren lautet dabei die Devise.

Auch die Anreise in die Skigebiete gestaltet sich zunehmend schwierig: Jüngere Personen aus urbanem Raum haben oft kein Auto und wenn doch, nicht genug Platz für Mitfahrer und die Ausrüstung. Mit dem zusätzlichen Ziel durch ökologische Anreise den Individualverkehr in den Skigebieten zu reduzieren, präsentiert Blaguss zwei neue Angebote, um in die Salzburger Skigebiete zu gelangen: „Bring Mich – Skifahren“ und Eventbus.

Gemeinsam mit dem Land Salzburg und dem Salzburger Landes-Skiverband sollen diese Projekte intensiviert werden. Wir freuen uns sehr, Sie über diesen gemeinsamen Schritt des Land Salzburg und Blaguss zu informieren – beim Pressetermin am 13.11.2018 gemeinsam mit Landesrat Mag. Stefan Schnöll, Vizepräsidentin Brigitte Kliment Obermoser, Salzburger Landes-Skiverband (SLSV) sowie dem Eigentümer der Blaguss-Gruppe Mag. (FH) Paul Blaguss.





Pressekonferenz zum Start von Ski4School in Salzburg.

Wann: Dienstag, 13. November 2018, 10.30 Uhr

Wo: Gasthaus Kuglhof, Kugelhofstraße 13, 5020 Salzburg





Ihre Gesprächspartner sind

Mag. Stefan Schnöll, Landesrat Salzburg

Mag. (FH) Paul Blaguss, Gesellschafter und Eigentümervertreter der Blaguss Gruppe

Brigitte Kliment Obermoser, Vizepräsidentin Salzburger Landes-Skiverbands (SLSV)

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und bitten um Zu- oder Absagen via E-Mail unter blaguss@ikp.at bzw. telefonisch unter 0662/633255-114 (Christian Schernthaner, ikp).

Datum: 13.11.2018, 10:30 - 11:30 Uhr

Ort: Gasthaus Kuglhof

Kuglhofstraße 13, 5020 Salzburg, Österreich

