Junge ÖVP: Christian Zoll zum Vizepräsidenten der Jungen Europäischen Volkspartei gewählt

Christian Zoll folgt Jim Lefebre in der YEPP

Wien (OTS) - Im Rahmen des 12. Kongresses der Jungen Europäischen Volkspartei in Athen, Griechenland, wurde Christian Zoll, Mitglied der Bundesleitung der Jungen ÖVP und Vorsitzender der Bundesjugendvertretung, mit 91 Prozent der Delegiertenstimmen zum Vizepräsidenten der YEPP gewählt.

"Ich gratuliere unserem Christian im Namen der gesamten Jungen ÖVP zu seiner Wahl zum Vizepräsidenten der Jungen Europäischen Volkspartei. Ich bin mir sicher, dass er sich leidenschaftlich für die Interessen der jungen Menschen auf europäischer Ebene einsetzen wird. Besonders bedanken möchte ich mich an dieser Stelle bei unserem bisherigen Acting President, Jim Lefebre, der für die Organisation und die Europäische Idee, für die wir alle brennen, vollen Einsatz gezeigt hat", sagt Bundesobmann Stefan Schnöll anlässlich der Wahl.



Der gebürtige Lustenauer Christian Zoll engagiert sich bereits seit vielen Jahren in der Jungen ÖVP und ist neben seiner Funktion als Vorsitzender der Bundesjugendvertretung auch Mitglied in der Bundesleitung der Jungen ÖVP. Über seine Vorstellungen und Ideen zum Europa der Zukunft meint Zoll: „Wir Jungen sind die erste Generation, die in der EU aufgewachsen ist. Wir müssen unser Europa gestalten, damit es auch für die nächsten Generationen bestehen bleibt und besser wird.“

Die Junge Europäische Volkspartei (Youth of the European Peoples Party, YEPP) ist die Jugendorganisation der Europäischen Volkspartei und vertritt mit ihren über 50 Mitgliedsorganisationen, die zusammen mehr als 1,4 Millionen Mitglieder haben, die Interessen der jungen Menschen auf europäischer Ebene.

