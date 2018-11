Unfall zwischen Radfahrerin und Autolenkerin

Wien (OTS) - Datum: 02.11.2018

Uhrzeit: 16:20 Uhr

Adresse: 16., Thaliastraße

Eine 50-jährige Autolenkerin befuhr die Haberlgasse in Richtung Gablenzgasse und übersetzte bei grünem Licht der Ampel die Thaliastraße. Zeitgleich fuhr eine 24-jährige Radfahrerin in der Querrichtung über die Kreuzung. Sie hatte eigenen Angaben zufolge rotes Licht der Ampel zu beachten. Beim darauffolgenden Zusammenstoß wurde die 24-jährige am Bein verletzt.

