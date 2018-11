„Unterwegs in Österreich“ ab 5. November aus Niederösterreich

Wien (OTS) - Ab Montag, dem 5. November 2018, ist das mobile Sendestudio des ORF wieder in Niederösterreich unterwegs. Nadja Mader und Jan Matejcek melden sich werktäglich in „Guten Morgen Österreich“ ab 6.30 Uhr in ORF 2, Nina Kraft bzw. Julia Zeidlhofer (8. November) begleitet die Zuschauerinnen und Zuschauer zusätzlich in „Daheim in Österreich“ um 17.30 Uhr in ORF 2 in den Feierabend.

Zu Gast in der ORF-Tour-Woche durch Niederösterreich sind u. a. Etta Scollo, Adi und Maddalena Hirschal, Reinhard Schwabenitzky, YouTuber Bernhard Egger sowie die Sänger Herwig und Mario Pecoraro. Fixer Bestandteil der Sendungen sind außerdem wieder Tipps und Ratschläge von Expertinnen und Experten zu den Themen Gesundheit, Garten, Kochen und Bücher.

Montag, 5. November:

„Guten Morgen Österreich“ aus Gaweinstal

Im Tagesthema geht es um den 40. Jahrestag der Volksabstimmung über das AKW Zwentendorf. Gäste sind ein Zeitzeuge, der im AKW gearbeitet hätte, und ein Vertreter von Greenpeace. Autorin Eva Rossmann spricht über ihr neues Buch „Im Netz“ und die vom 7. bis 11. November stattfindende Wiener Buchmesse „BUCH WIEN 18“. ORF-Journalist Raimund Löw stellt sein neues Buch „Weltmacht China“ vor. Fitnesstrainerin Andrea Theinert-Wiesinger zeigt Pilates-Übungen, und Österreichs Shootingstar Ina Regen präsentiert ihren neuen Song „Nordstern“.

„Daheim in Österreich“ aus Zistersdorf

Die italienische Sängerin Etta Scollo kommt mit ihrer neuen CD ins mobile Studio, Angelika Hager präsentiert ihr neues Buch „Kerls – eine Safari durch die männliche Psyche“. Halloween ist vorbei, und die Kürbisse warten nun darauf, verarbeitet zu werden. Seminarbäuerin Elisabeth Lust-Sauberer zeigt, wie man sie ganz einfach haltbar machen kann. Außerdem hat „Daheim in Österreich“ Birgit Sarata zu Hause besucht.

Dienstag, 6. November:

„Guten Morgen Österreich“ aus Zistersdorf

Zum Tagesthema: „Grippezeit: Was darf ich im Krankenstand?“ informiert Thomas Kaindl, Arbeitsrechtsexperte AK Niederösterreich. Zu Gast in der Sendung ist Schauspieler Florian Carove, Styling-Expertin Marina Reuter präsentiert Looks und Trends für die kalte Jahreszeit wie Grobstrick, Metallic Kleider, Karostyle und Co. Der Musik-Act kommt von Jazzmusikerin Karin Bachner.

„Daheim in Österreich“ aus Jedenspeigen

Sonst wirft er einen „Seitenblick“ auf Österreichs Society, jetzt widmet sich Gesellschaftsreporter Christian Reichhold dem österreichischen Film. Die in seinen Augen 100. bedeutsamsten Filme hat er in einem Buch zusammengetragen. Nach diesem extremen Sommer wundert es wohl niemanden mehr, dass Österreich vermehrt auch zu einem Reisanbaugebiet wird. Immer mehr junge Bauern versuchen sich an diesem Getreide. Biobauer Erich Leyrer betreibt das schon seit fünf Jahren. Und er kommt dank des Klimawandels auch nicht drum herum, sich Gedanken zu machen, wie er seine Anbauflächen so nutzt, dass er der Erde wenig Schaden zufügt und trotzdem sein Gemüse anbauen kann.

Mittwoch, 7. November:

„Guten Morgen Österreich“ aus Jedenspeigen

Im Tagesthema geht es um die Frage „Handy & soziale Netzwerke – Wie viel ist Kindern zuzumuten?“. Adi Hirschal und Tochter Maddalena präsentieren ihr Weihnachtsprogramm, YouTuber Bernhard Egger spricht über seine Live-Show „Auf dem roten Stuhl“ im Stadtsaal in Wien. Musikalisch wird es mit der Mundart-Popband Wiener Wahnsinn.

„Daheim in Österreich“ aus Gänserndorf

Übersetzt in mehr als 350 Sprachen und Dialekte, geliebt von unzähligen Menschen und Generationen. Man hielt es jahrelang für ein Tiroler Volkslied – es wurde an nur einem Tag komponiert und uraufgeführt, nämlich am 24. Dezember 1818, also vor genau 200 Jahren. Die Rede ist von „Stille Nacht“. Regisseur Reinhard Schwabenitzky hat darüber ein Buch geschrieben.

Donnerstag, 8. November:

„Guten Morgen Österreich“ aus Gänserndorf

Der 12. November 1918 ist der Geburtstag der Republik Österreich. Der Erste Weltkrieg ist zu Ende, die Habsburgermonarchie zerfallen. Es sind Tage der Freude und des Jubels, aber auch der Depression und des politischen Chaos. Anlässlich 100 Jahre Ende des Ersten Weltkriegs und des 100. Jahrestages der Gründung der Republik zeigt der ORF im Oktober und November 2018 einen umfangreichen TV-Programmschwerpunkt. Zum Tagesthema: „100 Jahre Republik“ präsentiert Andreas Novak, Leiter der ORF-Zeitgeschichteredaktion, Details des Programmschwerpunkts.

Außerdem zu Gast: Mentalist und Zauberkünstler Lucca Lucian, in der Dialekt-Rubrik erklärt Peter Meissner typische niederösterreichische Ausdrücke. Musikalisch wird es mit dem Austropop-Duo Edmund aus Niederösterreich.

„Daheim in Österreich“ aus Wolkersdorf

Zu Gast in der Sendung sind Herwig und Mario Pecoraro. Vater (Herwig) und Sohn (Mario) sind beide Sänger, der eine Opernsänger, der andere liebt eher die moderne Musik. Beide treten nun gemeinsam mit einem neuen Programm auf. Gartengestalter Marcel Kreitl informiert, was beim Strauchrückschnitt zu beachten ist.

Freitag, 9. November:

„Guten Morgen Österreich“ aus Wolkersdorf

Der Tag der Erfinder wird in verschiedenen Ländern an unterschiedlichen Tagen gefeiert. In Europa am 9. November 2018, dem Geburtstag der österreichisch-amerikanischen Erfinderin und Hollywoodschauspielerin Hedy Lamarr. Zu Gast sind das Start-up Vinotaria und Dieter Bader vom Gründerservice der WKO Niederösterreich. Extremradfahrer Michael Strasser erzählt über sein Projekt „Ice2Ice“, mit dem er einen neuen Weltrekord aufgestellt. Außerdem zu Gast in der Sendung ist Schauspielerin Julia Cencig („Soko Kitzbühel“), Buchhändler Hans Sterzinger präsentiert Buchtipps aus Wolkersdorf, Singer-Songwriter Norbert Schneider seinen neuen Song.

„Daheim in Österreich“ aus Wolkersdorf

Anlässlich des Kinostarts des vom ORF-kofinanzierten Dramas „Angelo“, in dem Regisseur Markus Schleinzer das Schicksal des einstigen „Hofmohren“ Angelo Soliman als Ausgangspunkt für einen Exkurs über Identität nimmt, ist Lukas Miko zu Gast, der im Film in der Rolle des Kaisers zu sehen ist. Naturkosmetikerin Gabriele Schenk-Weidinger gibt Tipps, wie man ältere Haut auf natürlichem Weg unterstützen kann.

Mehr Informationen bietet die sendungsbegleitende Website unter http://unterwegs.ORF.at.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at