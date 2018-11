ÖVP - T E R M I N E

(KW 45 von 05. November 2018 bis 11. November 2018)

Wien (OTS) - Änderungen vorbehalten – nähere Auskünfte unter +43 (1) 40126-602

MONTAG, 05. November 2018

10:00 BM Dr. Juliane Bogner-Strauß, Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger und Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nehmen am Festakt "100 Jahre Sozialministerium" teil (MAK, Stubenring 5, 1010 Wien)



10:00 Eröffnungsrede von BM Elisabeth Köstinger bei der "Green Chemistry Conference 2018" (Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien)



10:00 Bundesleiterin der ÖVP Frauen Dorothea Schittenhelm nimmt am Festakt "100 Jahre provisorische Landesversammlung" teil (Palais Niederösterreich, Herrengasse 13, 1010 Wien)



11:00 BM Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann nimmt an der Eröffnungsfeier des BG/BRG St. Pölten teil (BG und BRG St. Pölten, Josefstraße 84, 3100 St. Pölten)



12:30 BM Elisabeth Köstinger empfängt Schulgruppe der HBLA Sitzenberg anlässlich "40 Jahre Zwentendorf" (BMNT, Stubenring 1, 1010 Wien)



18:30 BM Mag. Gernot Blümel, MBA, bei der Überreichung des "Österreichischen Buchpreises 2018" (Das Kasino, Schwarzenbergplatz 1, 1010 Wien)



20:00 BM Mag. Gernot Blümel, MBA, eröffnet die Ausstellung "Spitzmaus Mummy in a Coffin and other Treasures" (Kunsthistorisches Museum, Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien)



Bilateraler Besuch von BK Sebastian Kurz (Serbien/Belgrad)



Arbeitsbesuch von BM Dr. Margarete Schramböck (Shanghai/China, bis 7.11.)



BM Hartwig Löger bei der Eurogruppe (Brüssel)



Arbeitsbesuch von Nationalratspräsident Mag. Wolfgang Sobotka (Mazedonien)



DIENSTAG, 06. November 2018

09:00 BM Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann nimmt an der Eröffnung der "European Skills Weeks" teil (Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien)



18:00 BM Dr. Juliane Bogner-Strauß nimmt am Galaabend "Medienlöwinnen" teil (Haus der Industrie, Schwarzenbergplatz 4, 1040 Wien)



20:00 BM Mag. Gernot Blümel, MBA, und Tibor Navracsics, EU-Kommissar für Bildung, Kultur, Jugend und Sport nehmen an der Überreichung der "Literaturpreise der Europäischen Union 2018" teil (Oberes Belvedere, Prinz Eugen-Straße 27, 1030 Wien)



BM Hartwig Löger führt den Vorsitz im ECOFIN-Rat (Brüssel)



Bilateraler Besuch von BK Sebastian Kurz (Kosovo/Pristina)



MITTWOCH, 07. November 2018

08:00 Nationalratspräsident Mag. Wolfgang Sobotka empfängt den slowenischen Außenminister Miro Cerar (Parlament, 1010 Wien)



09:00 Ministerrat (BKA, 1010 Wien)



09:15 BM Dr. Juliane Bogner-Strauß nimmt an der Eröffnung des "Journalistinnenkongress" teil (Haus der Industrie, Schwarzenbergplatz 4, 1030 Wien)



10:00 BM Dr. Juliane Bogner-Strauß nimmt an der Parlamentarischen Enquete zum Thema "Kinder- und Jugendhilfe quo vadis? Rechte.Chancen.Perspektiven." teil (Hofburg, 1010 Wien)



10:30 Pressekonferenz mit BM Elisabeth Köstinger und BM Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann anlässlich der "Bioökonomiekonferenz" (BMBWF, Minoritenplatz 5, 1010 Wien)



14:00 BM Elisabeth Köstinger nimmt an der Eröffnung der "Bioökonomiekonferenz" teil (Albert Hall, Albertgasse 35, 1080 Wien)



14:30 Nationalratspräsident Mag. Wolfang Sobotka empfängt den neuen Ungarischen Botschafter Dr. Andor Nagy (Parlament, 1010 Wien)



15:00 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger nimmt an der "ÖAAB Oberösterreich – Ehrungsfeier und der Wahlkreistour Traunviertel" teil (4655 Vorchdorf/4550 Kremsmünster)



17:00 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nimmt am Festakt "170 Jahre Bauernbefreiung" teil (Raiffeisenhaus Wien, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisenplatz 1, 1020 Wien)



18:00 BM Dr. Juliane Bogner-Strauß nimmt an der Verleihung des "Jugendpreises" teil (Haus der Ingenieure, Eschenbachgasse 9, 1010 Wien)



Arbeitsreise von BK Sebastian Kurz, BM Mag. Gernot Blümel, MBA, und Generalsekretär Karl Nehammer, MSc mit Teilnahme am EPP Congress (Helsinki, bis 8.11.)



BM Hartwig Löger beim Budget-Trilog (Brüssel)



DONNERSTAG, 08. November 2018

09:00 Plenum des Bundesrates (Parlament, 1010 Wien)



09:00 BM Dr. Juliane Bogner-Strauß nimmt an der Eröffnung der Eastern Partnership Youth Conference "Youth of Entrepreneurship" teil (Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien)



10:30 Pressekonferenz mit BM Elisabeth Köstinger zum Bericht der "Umweltförderungen" (BMNT, Stubenbastei 5, 1010 Wien)



10:30 Schulbesuch mit BM Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann und Überlebenden des Holocaust (AHS Zirkusgasse, Zirkusgasse 48, 1020 Wien)



19:00 StS Mag. Karoline Edtstadler nimmt am Gedenkmarsch "Light of Hope" auf Einladung von Präsident Oskar Deutsch teil (Neue Burg, Heldenplatz, 1010 Wien)



BM Dr. Josef Moser beim EU-US Ministertreffen (Washington, bis 9.11.)



FREITAG, 09. November 2018

09:00 BM Elisabeth Köstinger nimmt an der "International Conference on Organic Agriculture Sciences 2018" teil (Esterhazy Palace, Esterhazyplatz 1, 7000 Eisenstadt)



09:30 BK Sebastian Kurz, BM Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann und StS Mag. Karoline Edtstadler nehmen an der Gedenkveranstaltung anlässlich "80 Jahre Pogromnacht" mit Holocaust-Überlebenden aus Israel teil (Hofburg, 1010 Wien)



12:00 Diskussion mit der Politische-Akademie-Präsidentin Mag. Bettina Rausch zum Thema "Southeastern Europe and its role for the EU stability" im Rahmen der Veranstaltung "Europaforum des AIES" (Diplomatische Akademie, Favoritenstraße 15, 1040 Wien)



13:00 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec besucht den "Landesball des Oberösterreichischen Seniorenbundes" (Brucknerhaus, Untere Donaulände 7, 4020 Linz)



15:00 MEP Dr. Othmar Karas referiert im Rahmen der Funktionärsplattform des Raiffeisenverbandes Steiermark (Zehnerhaus, Hauptplatz 10, 8490 Bad Radkersburg)



18:00 BM Dr. Juliane Bogner-Strauß, Bundesleiterin der ÖVP Frauen Dorothea Schittenhelm, Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec und MEP Dr. Othmar Karas nehmen am Abendempfang anlässlich des "22. ordentlichen Bundestages der ÖVP Frauen Bundesleitung" mit Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer teil (Grazer Landhaus, Herrengasse 16, 8010 Graz)



BM Dr. Margarete Schramböck führt den Vorsitz beim FAC Trade (Brüssel)



SAMSTAG, 10. November 2018

10:00 BK Sebastian Kurz, BM Dr. Juliane Bogner-Strauß, Bundesleiterin der ÖVP Frauen Dorothea Schittenhelm und Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nehmen am "22. Ordentlichen Bundestag der ÖVP Frauen Bundesleitung" teil (Steiermarkhof, Ekkehard-Hauer-Straße 33, 8052 Graz)



11:00 BM Mag. Gernot Blümel, MBA, und StS Mag. Karoline Edtstadler nehmen an der Eröffnung des "Hauses der Geschichte Österreichs" teil (Österreichische Nationalbibliothek, Josefplatz, 1010 Wien)



16:00 Uhr BK Sebastian Kurz und BM Dr. Margarete Schramböck beim Spatenstich von Infineon Technologies (Infineon Technologies Austria AG, Siemensstraße 2, 9500 Villach)



19:30 StS Mag. Karoline Edtstadler nimmt am Konzert anlässlich "Wiener-Jüdischer Abend – Jüdisch-Wiener Abend" mit Oberrabbiner Paul Chaim Eisenberg teil (Billrothhaus, Frankgasse 8, 1090 Wien)





